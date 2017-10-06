Keanu Reeves'in Oynadığı Replicas'ın İlk Fragmanı Yayınlandı

Keanu Reeves, Matrix'ten beri en iddialı bilim kurgu filminde oynuyor. Film, derin konusu ile yeni bir kült film olmaya aday.

Ülkemizde çok sevilen Hollywood yıldızı Keanu Reeves’in oynadığı yeni bilim kurgu filmi Replicas’ın fragmanı New York Comic Con’da yayınlandı. Reeves’in ve tüm dünyanın efsaneleri arasına girmeyi başaran Matrix’in ardından yine o tarzlarda sağlam bir bilim kurgu filmi olarak görünen Replicas, gelecekte kült film diyebileceğiniz potansiyele sahip bir filme benziyor.

Reeves’in karakteri William Foster, eşi ve üç çocuğunu bir araba kazasında kaybeder. Bir sinirbilimci olan Foster, en iyi arkadaşı Ed White(Thomas Middleditch) ile ölen ailesinin bilinçlerini kopyaladığı bedenlere aktarır. Sonuçta böyle bir olayda hiçbir şey ters gitmeyecektir.

Film ölülerin hayata döndürülmesi için teknolojiyi nereye kadar kullanabileceğimiz ve aile klonlama işinin ahlaki ve etik sorunlarını inceliyor. Replicas, Reeves’in Matrix’ten beri oynadığı en iddialı bilim kurgu filmi olarak gözüküyor.

Şu an New York Comic Con’da tanıtılan filme karşı çok ciddi bir ilgi var. Çıkış tarihi henüz açıklanmayan filmin 2018’de gösterime girmesi bekleniyor. Peki, sizce izlediğiniz fragman yeni bir Matrix filmini vaat ediyor olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.