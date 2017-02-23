Keanu Reeves ile Laurence Fishburne'un bir film için tekrar bir araya gelmesi dedikoduları da beraberinde getirdi. Keanu Reeves, yeni Matrix filmi hakkında ilginç ifadeler kullandı.

Matrix'in ilk filmi, sinema endrüstrisinde bir kült olsa da Reloaded ve Revolutions isimli devam filmleri beklenen başarıyı elde edemedi. Elbette söz konusu iki film de, maliyetlerini kolayca ekarte etmeyi ve kara geçmeyi başardı, ancak ilk filmin her açıdan parlaklığı karşısında sönük kaldılar.

"Morpheus" Laurance Fishburne ve "Neo" Keanu Reeves, John Wick 2'de yine bir araya geldi. Keanu Reeves, dördüncü film için şartlarını sundu. Keanu, "Wachowski kardeşler tekrar yapımcı ve yönetmen koltuğuna oturmalı ve onların ellerinden çıkan senaryoyu görmeliyim. Belki garip ama neden olmasın? Şartlarım bunlar." ifadelerini kullandı.

Keanu Reeves, John Wick serisi ile eski haşmetli günlerine döndü. Reeves, en ünlü olduğu dönemde bile parayı umursamamıştı. Hatta Matrix serisinden kazandığı paranın üçte birine yakınını hayır kurumlarına bağışlamış ve set ekibi arasında paylaştırmıştı (en az 30 milyon dolardan bahsediyoruz), yani hiç de kaprisli olmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Reeves'ın tek şikayeti her gün gerçekleştirdiği Kung-Fu çalışmaları nedeniyle kaslarının çok ağrımasıydı.

Neo, Matrix: Revolutions sonunda ölmüş gibi görünse de, çocuğun kahine sorduğu soru ve cevabı devam olasılığını daima canlı tuttu. "Onu bir kez daha görebilecek miyiz?" diyordu küçük kız. Kahin ise "Öyle sanıyorum." cevabını vererek kafaları karıştıyordu. Kim bilir, belki de Neo'yu en az bir kez daha görebiliriz.