Hepimiz biliyoruz ki Keanu Reeves, Hollywood'un en havalı aktörlerinden birisi. Keanu Reeves'ın Matrix, Constantine John Wick gibi yapımlarda oynaması bile onu kural tanımaz, muhteşem bir yıldız yapıyor.

Keanu Reeves, hayat hikayesiyle, filmleriyle ve gerçek hayattaki kişiliğiyle tam bir yıldız. Son zamanlarda havalı yıldız Reeves, birkaç internet 'memes'inin de konusu oldu. Şimdi de 'Keanu Doing Things' adlı bir Twitter hesabıyla da ünlü aktör, kendini başka bir internet trendinin merkezinde kendini buldu.

Twitter kullanıcı ismi, hesap ile ilgili hemen hemen her şeyi açıklar vaziyette. Keanu doing things yani 'Keanu bir şeyler yapıyor', ama ünlü aktör bir şekilde hayranlık uyandırıcı olmayı başarabiliyor. İşte o hesabın sahibinden size kahkaha attırabilecek bazı tweetler:

'Çin çevresini peluş oyuncağına gösteren Keanu Reeves'

'Keanu Reves, neredeyse 30 yıldır aynı kıyafeti giyiyor.'

'Keanu Reeves, evsiz bir adam ile bilgeliğini takas ediyor.'

'Keanu Reeve, Corona içiyor ve varoluşsal krize giriyor.'

'Keanu Reeves, öğlen yemeği yiyor ve yemek komasına giriyor.'

'Keanu Reeves, güneş tarafından kör ediliyor ama sonrasında bu ona o kadar da kötü gelmiyor.'

'Keanu Reeves, yeni ayakkabı almayı reddediyor.'

Hem havalı hem komik olan Keanu Reeves'in doğal anlarında çekilmiş bu fotoğrafları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu adam yaşlanıyor mu? Eğer siz de Keanu Reeves hayranıysanız ve hesabın tüm tweetlerini görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.