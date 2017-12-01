Evlerimizde en çok beslediğimiz evcil hayvanlardan olan kedi ve köpekler, zeka konusunda karşı karşıya geldiler.

Dünya üzerindeki insanların çok büyük bir kısmı ya kedileri daha çok seviyor, ya da köpekleri. Bu yüzden son dönemlerde kedi insanı veya köpek insanı gibi olgular karşımıza çıktı. Peki, insanların dostu olan bu iki farklı hayvan türü kendileri ile yarışmaya kalksa hangisi kazanır? ABD’nin Tennessee eyaletindeki Vanderbilt Üniversitesi’nde görevli bir grup bilim insanı, kedi ve köpeklerin düşünme ve planlamadan sorumlu olan kabuk kısmındaki nöron sayısını araştırdı.

Bu araştırma sonucunda karşımıza köpeklerin kedilere oranla iki kat daha fazla nörona sahip olduğu ortaya çıktı. Science Alert tarafından yayınlanan habere göre köpek, ayı, rakun, firavun faresi, aslan, gelincik ve sırtlan gibi hayvanların beyin kabuğunda 530 milyon nöron bulunurken, kedilerde bu rakam 250 milyon civarında kalıyor.

Bilim insanlarına göre beyin kabuğunda bulunan nöron sayısı, hayvanların eski deneyimlerine göre bazı sonuçlara varma kabiliyetini önemli ölçüde artırıyor. Araştırma grubunun görevli üyelerinden birisi olan nörobiyoloji uzmanı Suzane Herculano Houzel, araştırmada ortaya çıkan değerlere göre köpeklerin çok daha zor görevlerin üstesinden gelebileceğini aktardı.

Bu araştırmadan kedilerin aptal oldukları sonucu çıkmadığının altını çizen Houzel, yalnızca bu hayvanların eğitiminin çok daha zor olduğunu belirtti.

Kendi köpeğim olduğu için köpeklere karşı çok daha fazla ilgim bulunuyor, ancak ister kedi olsun isterse de köpek olsun, bütün canlılar sevgiyi hak ediyor.

Bu arada insanların beyin kabuğundaki nöron miktarını merak ediyorsanız, hemen söyleyelim: Tam tamına 16 milyar nöronla birlikte yaşıyoruz. Bu oran köpeklerden 30 kat, kedilerden ise 64 kat daha fazla nöron sayısına sahip olduğumuzu gösteriyor.