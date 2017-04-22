Kediler Neden Kutunun Dışında Düşünemezler?

Kedilerin kutulara veya yere banttan yapılmış kare şekillere karşı duyarlılığı, son dönemlerde sosyal medyada fenomen oldu. Peki bunun bilimsel temelleri neler? Kediler neden küçük alanlarda durmayı sever veya niçin "kutunun dışında" düşünmezler?

“Kutunun dışında düşünmek” deyimi, aslında “olaylara farklı bir açıdan bakmak” anlamında kullanılsa da; kedilerin davranışları kelimenin tam anlamıyla bu duruma uyuyor. Sosyal medyada -özellikle Twitter’da- #CatSquare hastag’i ile karşılaşacağınız görüntüler bunun kanıtı. Kediler, yere bantla kare şekli çizildiğinde bu karenin sınırları içinde durmaktan kendilerini alamıyorlar.

Birçok insan bu durumu sevimli buluyor, ancak kedilerin niçin böyle davrandığını bilmiyorlar. Kedilerin açık alanda, potansiyel tehlikelere maruz kalabilme durumu yerine küçük ve güvenli yerleri tercih ettikleri biliniyor. Ancak esas nedeni yalnızca küçük alanlarda olduklarında güvenli hissediyor olmaları değil.

Daha küçük oldukları dönemlerde annelerine sokularak, sıcak bir temas kurmaya alışmaktalar. Bu sokulma, göreceli olarak küçük bir alanda gerçekleşiyor ve bu sırada endorfin olarak bilinen stres düşüren hormonu salgılıyorlar. Bir kare alan gördüklerinde bunu, anneleriyle yaşadıkları şevkat dolu deneyime benzetmeleri muhtemel. Ayrıca kediler doğum yapmadan küçük, gizli alanlar buluyor ve yenidoğanlar bir süre bu alanda yaşıyorlar. Kareden dışarı çıkmama davranışının temelinde, bu ilk deneyimlerin olduğu düşünülüyor.