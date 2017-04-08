İnsanların kedi dostlarımızla ortaya çıkardığı görsel şölene hazır olun. Fotoğraflar öyle güzeller ki gözleriniz kanayabilir!

Hemen hemen tüm kedi sahipleri, minik dostlarıyla aralarında derin bir bağ olduğunu söyler. İşte bu güzel, derin bağı biraz farklı bir biçimde dışa vurmaya çalışan 14 kedi sever!

Etkileyici photoshop efektleri, kedinin tüyleriyle uyumlu giyilen kazaklar veya tüylü kedi arkadaşlarla verilen çıplak pozlar. Hepsi birbirinden muazzam olan fotoğraflar arasından bizim favorimiz 14 numara olsa da, 4. fotoğraftaki sanatsal çalışmayı da tebrik etmeden geçmeyelim.

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