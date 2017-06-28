Kedilerin Gözleri Karanlıkta Neden Parlar?

Bu durumu pek çoğumuz mutlaka gözlemlemişlerdir; kedilerin gözleri geceleri bir araba farı gibi parlar. Peki bunun sebebi nedir?

Yalnızca kedilerin de değil, köpek ve geyik gibi birçok hayvanın gözleri geceleri parlar. Şimdi bu durumun bilimsel açıklamasına değinelim.

Az önce saydığımız hayvanların gözlerinde ışığı yansıtma özelliği bulunan tapetum lucidum isminde ince bir katman bulunur. Gözün hemen arkasında bulunan bu katman, hayvanların düşük ışık yoğunluğuna sahip yerlerde daha iyi görmesini sağlar.

Gözlerine gelen ışık, mercek tarafından gözün hemen arkasında, ışığı algılayan sinir hücrelerinin bulunduğu retinaya odaklanır. Tapetum lucidum katmanı ise ışığı tıpkı bir ayna gibi yansıtarak ışığın sinir hücreleri tarafından algılanabilmesi için ikinci bir olanak sağlar. Özellikle de gece görüşlerini iyileştiren bu katman, insanların gözünde bulunmuyor.

Kediler dahil tapetum lucidum katmanına sahip diğer hayvanların gözlerinin geceleri parlamasının sebebi, bazı flaşlı fotoğraflarda insanların gözlerinin parlamasıyla benzer bir sebebe dayanır. Işık yoğunluğunun düşük olduğu yerlerde gözün içine daha fazla ışık girmesi için göz bebekleri büyür. Bu sebeple gözün arkasında bulunan tapetum lucidum yabakasından yansıyan ışıklar, geceleri çok daha kolay fark edilir ve bu da ‘parlama’ olarak algılanır.