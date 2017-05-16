Android'e Video İndirilmesini Sağlayan Uygulama: Keepvid

KeepVid uygulaması ile birçok video servis sağlayıcısı üzerinden paylaşılan videoları, yüksek çözünürlüklerde Android cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Masaüstü platformlarda herhangi bir videonun PC’ye yüklenmesinin birçok yöntemi var. Fakat mobil platformlar için aynı şeyi söylemek biraz zor. Aslında geliştirilmiş yığınla uygulama bulunuyor fakat gerek işlevsizlikleri, gerekse de kullanıcılara hissettirilmesi gereken güvenlik protokollerinin tam olarak yerine getirilmemesi, insanların bu tarz uygulamalardan kaçınmasını sağlıyor. KeepVid, bu anlamda kullanıcılarını fazlasıyla mutlu eden uygulamaların belki de başında yer alıyor.

KeepVid, izlediğiniz bir videoyu farklı seçeneklerle Android cihazınıza indirmenizi sağlıyor. APK kurulumu olarak yüklemeniz gereken uygulamayı indirebilmeniz için öncelikle Ayarlar > Güvenlik bölümüne gidip ‘Bilinmeyen kaynaklar’ı aktif etmeniz gerekiyor. Bunu sağladığınız taktirde Google Play, markette bulunmayan uygulamaları yüklemenizi sağlıyor.

Android Cihazınızla Bir YouTube Videosunu Nasıl İndirirsiniz?

Öncelikle şuna vurgu yapmak istiyorum: KeepVid, YouTube dışında Facebook, SoundCloud, Dailymotion, Vimeo gibi birçok servis sağlayıcısını destekliyor. Fakat biz örneğimizi YouTube üzerinden verelim.

Uygulamayı indirdikten sonra karşınıza aşağıdaki gibi bir görüntü gelecek.

Buradan hangi servisi daha çok kullanıyorsanız onun üzerine bir dokunuş yapıyorsunuz ve sonrasında indirmek istediğiniz videoyu buluyorsunuz.

Videoyu bulduktan sonra hemen sağ alt kısımda bir indirme butonu göreceksiniz. Ona bir dokunuş yaparak hangi çözünürlükte ve formatta indirmek istiyorsanız, seçiminizi ona göre yapıyorsunuz. İndirdiğiniz tüm dosyaları, uygulamanın ana sayfasının sağ üst kısmında bulunan ‘aşağı ok’ işaretine dokunarak görebilirsiniz.

Ağırlıklı olarak izlediğinizi düşündüğüm YouTube videolarını cihazınıza yüksek çözünürlüklerde indirebilmeniz için KeepVid’in şuradaki indirme bağlantısını kullanabilirsiniz.