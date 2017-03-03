YouTube ve Diğer Sitelerden Video ve Müzik İndirin: KeepVid

Video indirme sitesi olan KeepVid, yeni Android uygulaması ile dilediğiniz videoyu cihazınıza kolayca indirmenizi sağlıyor.

Uzun bir süredir başta YouTube olmak üzere birçok video sitesinden videoları indirmenize yarayan KeepVid, yeni Android uygulamasını duyurdu. Yine aynı şekilde KeepVid adını taşıyan uygulama, Android cihazlarınıza birçok farklı video servisinden indirme işlemi ve aynı zamanda MP3 indirmenize sağlıyor.

YouTube’dan dilediğiniz kalitede video indirmenizi ya da MP3 olarak da kaydedebilmenizi sağlayan KeepVid, bunun yanı sıra Dailymoiton, Facebook, Instagram, Vevo, ABC News, CBS News, AOL, Vimeo, SoundCloud, LiveLeak, Break, Discovery, FunnyorDie gibi birçok site üzerinden indirme yapabilmenizi sağlıyor.

Tam bir android video downloader olarak aynı anda 5 indirme desteği sunan KeepVid, 4K dahil video indirme desteği sağlarken MP3 çevirme işlemini de rakiplerinden farklı olarak yüksek kalitede yapabiliyor. Tabii bu tarz uygulamalar Google Play’de bulunmadığı için APK olarak indirebileceğiniz KeepVid, ücretsiz ve reklamsız olmasıyla da favoriniz olabilir.

Son olarak SD karta da indirme desteği sunduğunu bahsedelim. Böylece telefonun dahili depolama alanında yeriniz olmasa bile SD kartınıza rahatlıkla indirme yapabilirsiniz. Android için KeepVid APK dosyasını aşağıdaki bağlantıdan ya da buradan indirebilirsiniz.