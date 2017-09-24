Kekin Kıtır Kenarlarını Sevenlere Özel: Baker's Edge Kalıp

Kekin kıtır kenarlarını sevenlere özel, kenar sayısını çoğaltan kek kalıbı Baker's Edge Yapışmaz kenar kalıbını sizin için inceledik.

Keki yumuşak sevenlere genelde lafımız yok. Ancak çoğunlukla büyük bir kalıpta brownie veya kek yapıldığı zaman kıtır kenarları için birileriyle kavga etmekten yorulduysanız tam size göre bir ürün var. Baker's Edge'in özel ürettiği bu yapışmaz kenarlı kalıp, tüm keki tamamiyle kıtır sevenler için yapılmış. Şimdilik bizim için biraz fiyatı pahalı, ancak gayet büyük boyu sayesinde büyük aileler için de birebir.

Kalıbın eni 33 cm, boyu 22 cm ve derinliği ise 5 cm boyutunda. 1.3 kilogram ağırlığında olan bu kalıp, alıştığınız plastik kalıplara göre özel granit yapısıyla da epeyce dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Ürünün üreticisi özel tasarımı sayesinde de ısıyı iç kenarlarına da ileterek kekinizin her kenarını kesinlikle kıtır yaptığını iddia ediyor.

Yani eşinize, annenize ya da böyle işlerle uğraşmayı seven bir tanıdığınıza farklı bir hediye olacağını düşündüğümüz ürünü Amazon üzerinden satın alabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz. Siz ne düşnüüyorsunuz? Bu ilginç kek kalıbı, kekin kıtır kenarını sevenleri tatmin edecek mi?