Kelebek Gözü Kamera, Kanser Tedavisinde Kullanılacak

Bilim insanları, doğadan ilham aldıklarını söyledikleri bu yeni kamera sayesinde, kanserli hücreleri çok daha detaylı görebilecek.

Teknoloji ve bilim gelişip günlük hayatımızın içine dahil oldukça, doğadan uzaklaştığımızı düşünüyoruz. Ancak aslında yapılan birçok tasarım ve bilimsel buluş, temeilnde doğaya dayanıyor ve doğayı taklit ediyor. Bir robotun temelde biyolojik bir varlığı taklit etmesi ya da bir kameranın aslında insan gözünden esinlenilerek üretilmesi gibi.

Sağlık bilimi ise kelebek gözünden ilham alınarak tasarlanan yeni bir kamera sayesinde kanserli hücrelerin belirlenmesi ve vücuttan alınması işlemlerini daha kolay yapabilecekleri yeni bir proje üzerinde çalışıyorlar.

Kanserli hücrelerin alınması sırasında operasyonlarda kullanılan kameralar, ısı değişimlerinden kolayca etkilenerek kanserli hücreler ile sağlıklı hücrelerin karıştırılmasına sebep olabilir. Kullanılan kızılötesi kameralar çok hassas ancak görüntüyü detaylandırma konusunda aynı oranda hassas ve başarılı değiller. Araştırmacılar ise, Morpho cinsi kelebeklerin görüşlerinin istedikleri detaycılığa ve hassaslığa sahip olduğunu keşfetmişler ve aynı bakışa sahip bir kamera tasarlamışlar.

Cihaz oldukça küçük ve maliyeti neredeyse 20 dolar. Böylesine küçük ve ucuz maliyetli bir kameranın, birçok alanda yoğun olarak kullanılabileceği düşünülüyor. Yalnızca kanser tedavisi ve teşhisinde değil, endoskopi ve kolonoskopi işlemlerinde de kullanılması planlanan bu kamera, aynı zamanda hayvanlar üzerinde kanser teşhisinde de kullanılacak. Kameranın henüz seri üretimi ve satışı başlamış durumda değil ancak ekip kısa süre içinde gereken izinleri alıp, cihazdan faydalanabilmeleri için tüm sağlıkçılara sunacaklarını açıkladı.