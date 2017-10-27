Kelime Oyunu yarışmasına katılan 'troll' bir yarışmacı, konuşmaları ve cevapları ile sosyal medyanın yeni fenomeni haline geldi.

Ali İhsan Varol’un sunduğu Kelime Oyunu yarışmasına katılan ‘troll’ yarışmacı konuşmaları ve sorulara verdiği yanıtlar ile sosyal medyanın yeni fenomeni haline geldi.

‘Çaresizlik ve güçlüksüz içinde olan’ sorusuna verdiği ‘Ben’ tanıtı ile stüdyodakileri ve ekran başındakileri güldürmeyi başaran ‘troll’ yarışmacı, sorular öncesinde Ali İhsan Varol ile gerçekleştirdiği sohbetlerde de ne kadar ‘ciddi’ bir yarışmacı olduğunu belli etti.

Ali İhsan Varol'un 'Hazır mıyız?' sorusuna 'Yeni artık başlasın, benim de bir yere kadar sabrım var.'' diyen troll yarışmacı, hem sunucuyu hem de stüdyodakiler şaşkınlığa uğrattı. Yarışmacı, 'Yaklaşık 75 santimetre olarak kabul edilen uzunluk birimi' sorusu karşısında ise yerini terk etmekle yetindi.