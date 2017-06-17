Kelimenin Tam Anlamıyla Uçan Taksi: Airbus!

Gelecek hafta Paris Havacılık Fuarı'nda gösterilecek olan Airbus, sıkışık trafikte, havadan yolculuk sayesinde sürücülerin imdadına yetişmeyi amaçlıyor.

Trafik sıkışıklığı adeta bir kabusa dönebilir, trafikte sıkışıp kalmak yerine akıllı telefonunuzu kullanarak, havacılık projesi olan Vahana üzerinden bir uçan taksi çağırabilirsiniz. Ortalama 18 dakikalık bir uçuş için ise 77 dolar gibi bir ücret ödemek gerekiyor.

Airbus'ın bu projesi Vahana'dan geldi. Neredeyse 1 yıldan beri, havacılık devi, trafiğin sıkışık olduğu yerlerde tabiri caizse çatıdan çaıta ulaşım imkanı sunmayı amaçlıyordu. Önümüzdeki hafta ise, bu tarz projelerin yer aldığı bir fuarda, Paris Havacılık Fuarı'nda sergilenerek uçan taksinin geleceği hakkında bize daha fazla bilgi verecek.

Airbus'ın projesi (A³) tarafından geliştirilen sistem, Uber gibi kendi VTOL projelerini geliştiren diğer şirketler ile aynı mantıkta çalışıyor. Batarya teknolojisindeki ve yapay zekadaki gelişmeler sayesinde teknologlar, kentsel havacılıkta bir devrimin eşiğinde olduğumuzu öngörüyorlar.

Elektrikli araç üreten şirketlerin yavaş yavaş havacılık sektörüne girdiğine şahit oluyoruz. Sıkı rekabet ortamında ise fiyatlar git gide düşüyor ve bu durum sayesinde de Uber ile olan rekabet sayesinde iki tarafın da fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Tabii ki hava güvenliği kuralları değişmedikçe, batarya teknolojisi daha da ilerledikçe bu sektör daima ilerleyecek. Airbus ve Uber gibi milyarlarca dolarlık şirketlerin bu vizyona aniden yatırım yaptıklarını söyleyemeyiz, bu tarz projeler yıllardır devam ediyordu.

Gelecek hafta düzenlenecek olan Paris Havacılık Fuarı'nda, aracı daha net görebilir ve elde edinilecek daha fazla bilgi ile yorum yapabiliriz.