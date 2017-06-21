Korkusuz Korkak'taki ‘Dosya Karışıklığı’ Sahnesi Gerçek Oldu

Rahmetli usta oyuncu Kemal Sunal’ın 1979 yapımı Korkusuz Korkak filmindeki ‘sağlam hastaya öleceği, ölecek hastaya çok yaşayacağı’ söylenen dosya karışıklığı sahnesi gerçek oldu.

Kastamonu’da yaşayan ve prostat tedavisi gören 60 yaşındaki Cahit Delikanlıoğlu, kanser şüphesiyle geçtiğimiz nisan ayında biyopsi yaptırdı. Ankara’daki patoloji laboratuvarına gönderilen numunelerin incelenmesi sonucu Delikanlıoğlu’nun kanser olduğuyla ilgili rapor gönderildi. Kanser tedavisine başlanan hastanın birkaç hafta sonra patoloji laboratuvarının sonuçları karıştırdığı ve tedavinin hemen durdurulması gerektiği belirtildi.

İncelenen numunelerin ardından kanser olduğu söylenen sonra da yanlışlık yapıldığını öğrenen Delikanlıoğlu, ilgili patoloji laboratuvarı hakkında savcılığa ‘görevin kötüye kullanılması’ sebebiyle suç duyurusunda bulundu.

Babasının başına gelenlerle ilgili bir açıklama yapan Candost Delikanlıoğlu, şunları söyledi:

“Biyopsi örnekleri Ankara’daki laboratuvara gönderildi. Yaklaşık 10 gün sonra, alınan 12 dokunun tamamında yoğun tümör bulunduğu ve yüzde 60 seviyelerine kadar çıktığı, dolayısıyla 0 ve 10 arasında bir değerlendirme yapıldığında 8 derecede kanser tespit edildiği şeklinde bir rapor geldi.

Tedavi için gittiğimiz Ankara’daki doktorumuz radyasyon ve hormon tedavisine başladı ve sonra Kastamonu’ya döndük. Yaklaşık 1 ay sonra bu patoloji laboratuvarının sahibi bize ulaştı. Babamın tedavi görüp görmediğini sordu. ‘Hemen tedaviyi kesin. Sizin raporlarınız karışmış olabilir gibi bir şüphe var’ dedi. Sonuçların karıştığı ve babamın kanser olmadığı ortaya çıktı. Aynı tarihlerde yeniden düzenlenmiş bir rapor gönderdiler bana.

Kanser Olan Hastaya Temiz Raporu Verilmiş

Laboratuvar sahibi ‘size 2 bin TL göndereyim bu iş kapansın’ deyince bu bizi dilenci yerine koymuş oldu. Bizim amacımız para değil, doğru sonuca ulaşmak çünkü. Sen bir yerden sunta almıyorsun, yanlış kestim yenisini alayım diyebileceğin bir şey değil. Verilen hormon ilaçları çok ağır ilaçlar, sıkıntılı bir süreç yaşadık. Babamın yaşadığı psikolojik çöküntü çok büyük. İki aydır ailecek yaşadıklarımız çok zordu. Aynı gün başka bir hastanın tetkik sonuçları bize veriliyor, aslında o adam hasta ama bize kansersin deniliyor. O adamcağıza da sen kanser değilsin raporu veriliyor. O vatandaşın bütün şikâyetleri devam ettiği için 1 ay sonra yeniden biyopsi yapılınca olay ortaya çıkıyor.”