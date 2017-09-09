iOS 11'in iPad'e Çağ Atlattıracak 5 Özelliği!

iOS'un üretkenlik ön planda tutulan yeni versiyonu iPad'lere yeni bir soluk getirecek. Peki yeni versiyonda gelecek en büyük yenilikler neler?

iOS 11'in gelişine hazırlıklı olun, çünkü bu yeni sürüm iPad'inizi kökünden etkileyerek çalışmasını değiştirecek. Apple'ın iOS 11 ile çoklu-işlem yeteneği ve üretkenliği merkeze koyması, iPad'leri bilgisayarlara rakip olur hale getirecek. 12 Eylül'de ortaya çıkacak olan iOS 11, tabletinize ulaştığında en çok dikkat çekecek 5 değişim işte bunlar olacak:

1. Yeni Dock Dizaynı

Tabletinizde en çok kullandığınız ya da gözünüzün önünde tutmak istediğiniz uygulamaları bir arada tutan dock, yeni iOS versiyonuyla köklü bir yenilikten geçiyor. Artık uçtan uca uzanmak yerine kenarlara ulaşmayan dock, MacBook'unkine benzer bir şekle bürünüyor ve 15'e kadar uygulama ikonunu barındırabiliyor. En önemli geliştirme ise, artık docka ulaşmak için ana ekrana gitmenize gerek olmayışı. Ekranın alt kısmından bir sürüklemeyle hangi uygulama açık olursa olsun dock ulaşılabilir durumda oluyor. Son olarak dockun sağ tarafında bir ayraç ile ayrılmış üç farklı uygulama görünüyor. Bu uygulamalar Siri'nin tavsiyesine göre son zamanlarda kullandığınız uygulamaları ya da o an açık olan uygulamaları görüntülüyor.

2. Uygulama Değiştirici ve Kontrol Paneli Yenilikleri

Bu iki bölümde yapılan değişiklikler artık her yerde gözümüze gözümüze sokuldu ancak hala yeni versiyonun en büyük özellikleri arasında yer alıyorlar. Tasarım olarak asimetrik bir hal alan ancak her isteneni anında ulaşılabilir hale getiren paneller kullanılabilirliğe önemli ölçüde katkı sağlayacak gibi görünüyor.

3. Sürükle-Bırak Çoklu İşlem Özelliği

iOS 11 ile her gün defalarca kullanacağınız sürükle bırak özelliği, iPad'inizi sanki bir MacBook'a dönüştürecek diyebiliriz. Dock'tan bir uygulamayı tutup sürükleyerek başka bir uygulamanın üzerinde çalıştırmayı mümkün hale getiren bu özellik, yan taraflarda dar bir panel halinde bir nevi görüntü içinde görüntü oluşturuyor. Yeni özellik sayesinde müzik uygulamanızı kapatmadan haber okumak mümkün hale gelirken olayın daha işlevsel boyutuna dönecek olursak e-posta ya da içerik düzenleme esnasında üste açacağınız ek bir sayfadan fotoğrafları, linkleri hatta dosyaları bile diğer uygualamaya sürükleyerek bırakmak inanılmaz kolaylık sağlayacak.

4. Dosya Yöneticisi

Sonunda bir dosya yöneticisine sahip olan iOS sürümü, cihazınızda yer alan tüm verileri göstermenin yanı sıra popüler bulut servislerini yönetmeye de imkan tanıyor.

5. Yeni Klavye Dizilimi

iPad'lerde yer alan sanal klavye de gelişimden nasibini alarak bir takım düzen değişikliklerine sahip oluyor. Hızlı erişim özelliği sayesinde her bir tuşa ikincil fonksiyon atanmış durumda ve bu fonksiyonu aktive etmenin yolu harfe dokunup hafifçe aşağı sürüklemek. Bunun yanında günümüz sosyal medyasında ve genel olarak internet ortamında çokça kullanılan semboller olan #, @ ya da rakamları yazmak için ikincil klavye ekranına geçişe gerek yok.