Marka 2017 Konferansı'na konuk olan Kenan Doğulu, "Pişmanlık duyduğunuz ne var" sorusu üzerine espri ile karışık "Bitcoin almadığıma pişman oldum" yanıtını verdi.

İki gün süren Marka konferansı kapanışında Kenan Doğulu Bitcoin almadığıma pişman oldum dedi ancak çokta geç kalmış sayılmaz. 18 bin dolar yani 70 bin türk lirası olan Bitcoin herkesin dikkatini çekmiş durumda ve uzmanlar 100 bin dolara kadar yükseleceğini tahmin ediyor. Paranızı belki ilk çıktığı dönemde olduğu gibi 800 katına çıkaramazsınız ancak hala yatırım yaparsanız en azından 5 6 katlık bir büyüme öngörülüyor.

Daha sonrasında şakayı bir kenara bırakan Kenan doğulu "Pişmanlık duyduğunuz ne var" sorusuna ‘’Aslında keşke müzikten başka hiçbir işe girmeseydim dediğim zamanlarım çok oldu. Yurtdışına açılmakla ilgili projelerde biraz daha hırslı olmam gerekiyordu. Yabancı prodüktörlerden birçok teklif geldi. Büyük starlardan beste almak isteyenler, düetler falan. Çok vaktim varmış gibi yavaş davrandım, ama yaşananlardan ders almayı öğrendim.’’ dedi.

Sosyal medyadan neden uzak durduğu hakkındaki sorulara ise, sosyal medyada insanların genel tavırlarından rahatsız olduğunu ve kimseyi kırmak istemediği için şimdilik yaklaşmadığını dile getirdi. Gerçek pişmanlığı konusunda bir şey diyemem ama Kenan Doğulu Bitcoin yatırımı yaparsa en azından beş katına çıkarabilir ve uzmanlar Bitcoin şu değerde duracak dedikten sonra hep yükselme eğilimi gösterdiğini hatırlatmakta fayda var.