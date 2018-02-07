Kenarlıksız Ekranlı Galaxy Note 9 Konsept Tasarımı Videosu

YouTube'da yayın yapan Concept Creators adlı kanalın yayınladığı Galaxy Note 9 konsept tasarımı, bütünüyle gerçekçi olmamakla birlikte, hoş görünüyor.

Samsung Galaxy Note 9, 2018 yılının merakla beklenen telefonları arasında yer alıyor. Yeni modelle ilgili daha fazla bilgi beklediğimiz şu günlerde, YouTube üzerinde yer alan 'Concept Creator' adlı kanal, cihaza ait bir konsept tasarım yayınladı. Yalnız bu videonun telefonla ilgili bir sızıntı olmadığını aklımızda bulunduralım. Eğer videoya göz atmak isterseniz, yazımızın sonunda görebilirsiniz.

Concept Creator'ın tasarımı bir nebze iyimser olmakla birlikte, görüntü itibariyle hoş olduğunu söyleyebiliriz. Metal ve camdan yapılan cihazın hem ön hem de arka kenarları eğimli hale getirilmiş. Arka yüzde ise dikey olarak yer alan çift kamera kurulumu bulunuyor. Cihazın alt bölümünde Type-C girişi, 3.5 mm kulaklık girişi ve S Pen stylus bulunuyor. Telefonun arka yüzünde de ekranın altında da parmak izi okuyucusu bulunmuyor fakat bunun yerine telefonun sağ yan köşesine yerleştirilmiş. Solda ise ses açma kapama tuşları ile Bixby tuşu yer alıyor. Konsept telefonun ekranı, ön yüzü bütünüyle kaplıyor. Temel olarak ekran kenarlığı bulunmayan telefonun hoparlörü, ekranın üst bölümüne yerleştirilmiş. Sensörler ve ön yüzdeki kamera da yine aynı bölümde yer alırken, herhangi bir çıkıntı da bulunmuyor. Bununla birlikte Samsung'dan görmeye alıştığımız şekilde ekranın köşelerden kıvrımlandırılmış olduğunu da görebiliyoruz.

Genel olarak değerlendirecek olursak cihazın arka bölümüyle yanları oldukça gerçekçi görünmekle birlikte, bütünüyle kenarlıksız bir ekran tasarımnı Galaxy Note 9'da görebileceğimizi sanmıyoruz . Bu videoda Galaxy Note 9 konseptinin mavi, siyah ve kırmızı renkleri gösteriliyor fakat, teknik özelliklere dair herhangi bir açıklamanın yer almaması, telefonun sadece konsept tasarım olduğunun yegane göstergesi olarak öne çıkıyor. Videonun kaynağı Snapdragon çipinden dem vuruyor yayın esnasında ama tek bilgi bu. Gerçek Galaxy Note 9'un bundan farklı olacağı kesin. Galaxy Note 9'un yılın üçüncü çeyreğinde, tahminen Ağustos ayı civarında çıkacağını düşünüyoruz. Bakalım o zamana kadar ne gibi söylenti ve sızıntılarla karşılaşacağız.