Kendall Jenner, 80 milyon takipçisinin gücünü kullanıyor. Fenomenin tek bir Instagram gönderisi için 250.000 dolar aldığı iddia ediliyor.

Sosyal medyanın en ünlü kardeşleri Kardashian’lardan olan Kendall Jenner için müthiş bir iddia ortaya atıldı. Kim Kardashian’ın üvey kardeşi olan Kendall Jenner, sosyal medyayı çok aktif kullanan ünlülerden birisi. Instagram’da 80 milyon gibi devasa bir takipçisi bulunan Jenner’ın Ja Rule’in müzik festivali Fyre Fest için yaptığı tek bir Instagram yayını için 250.000 dolar ücret aldığı iddia edildi.

Fyre Fest başlayamadan festival yerinde yer alan yeterli tuvalet veya çadır bulunmadığı için iptal edilmişti. 80 milyondan fazla insanın takip ettiği bir kişinin attığı tek bir gönderinin bile milyonlarca kişiye ulaştığı düşünülürse, bu durumun son derece normal olduğunu söyleyebiliriz. Fyre Fest’teki yetkililerin yayınladığı raporda Kendall Jenner dışında Instagram’da mesaj paylaşan herkese en az 20.000 dolarlık ücret ödedikleri yer alıyor.

Bu olayl, aslında yeni yaşanmış bir durum değil. 2016’da Jenner’ın üvey ablası Kim Kardashian da bu tarz bir olayla gündeme gelmişti. Forbes için paylaştığı her gönderi için 300.000 dolarlık ücret kazanan Kim Kardashian, geçen sene uzun süre bu olayla gündemde kalmıştı.

Fyre Fest iptal edilmiş olsa da Kendall Jenner’ın yaptığı yayın, festivale binlerce kişinin binlerce dolar ödemesini sağlamıştı. Burada asıl önemli nokta ise Kendall Jenner’ın reklamını yapmış olmasına rağmen, Fyre Fest’e bilet almamış olması. O kadar para almışsın, insan nezaketen de olsa bir bilet alır.