Bir zamanlar oyun karakterleri yalnızca 2D ortamda piksel piksel yaratılabiliyordu. Siz de Piskel isimli bu araçla, kendi piksel çiziminizi yapabilirsiniz!

Oyun tasarımı, artık bir sanat formu olarak anılmaya başlandı. Oyun karakterleri bir zamanlar, kısıtlı imkanlarla ve 2D piksel grafiklerle yapılıyordu. Oyun severler bu dönemleri unutmadı, zaten hızlı teknolojik gelişimle birlikte bu pek de mümkün değil ya! Fakat bu çizimler, oyun dünyasının bir anlamda retrosu oldu. Siz de o eski atari günlerine dönmek istiyorsanız veya yalnızca çizimleri seviyorsanız, Piskel’e bir göz atın derim.

Her bir pikseli teker teker çizebilme özelliği sunan bu online araç, kolay kullanılabilir bir platform. Miror özellikli pen tool ile simetrik çizimler yapabiliyor, aracın renginin koyu veya parlak olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca dört farklı seçenek ile kalem boyutunu belirleyebilirsiniz de. Ancak en güzel kısmı, durağan resimleri animasyon haline getirebilmeniz. Piskel, size karakterin pozisyonunu ayarlama imkanı da veriyor. Ön izleme özelliği de var. İşlemin sonunda çiziminizi ister resim ister GIF olarak indirebiliyorsunuz. Piskel sadece online bir platform olmakla kalmayıp masaüstü bir versiyon da çıkarmış. Buradan siteye, buradan masaüstü versiyona erişebilirsiniz. İyi eğlenceler!