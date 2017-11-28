Kendi Avatarlarınızı Oluşturabileceğiniz 5 Mükemmel Site!

Sosyal medyanın en eğlenceli yanı, birbirinden açıklayıcı emojiler ve avatarlarla kurulan görsellerle iletişim olsa gerek. Bu işi seven seviyor, biliyoruz. İşte farklı tarzlarda kendi avatarlarınızı üretebileceğiniz 5 farklı internet sitesi.

Hangimiz bir dönem çizgi kahraman olmak istemedik ki? Ya da sosyal medyadaki kimliğimizi, bizi en iyi şekilde sembolize edecek karakterlerle süslemedik?

Hiç şüphesiz ki, internetteki varlığınızı renklendirecek avatar dünyası, aynı zamanda çevrimiçi gizliliğiniz için de altın değerinde. Gerçek bir fotoğraf kullanmak yerine sosyal medyada gizli bir kimlikle takılmanın zarardan çok yararı var.

Bu araçları kullanmak için öyle gelişmiş dijital sanat bilgilerine de ihtiyacınız yok. Her biri oldukça basit arayüze sahip olan sitelerde gönlünüzce kendi sanal karakterinizi oluşturabilir, bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Sitelere ulaşmak için başlıklara tıklayabilirsiniz.

1. Avataaars Generator: Emoji dünyasında giriş yapın

Emojiler, tüm dünya tarafından bilinen sembollerdir. Peki sizin neden kendi emojiniz olmasın? Ortaya çıkan görütüleri 300 x 300 piksel çözünürlüğünde indirebilirsiniz.

2. Face.co: Detaycılar için birebir!

Bir önceki internet sitesi, kişisel detayları o kadar da sunamadığınız bir hizmet sağlıyor. Ancak Face.co, hem güvenlik önlemleri hem de detaycı yapısıyla diğerlerinden ayrılıyor.

3. 8BitIcon: 8-Bit Pixel Art ile Retro Avatar

Eskiden bilgisayar grafikleri böyleydi. 8 bitlik piksel sanatına dönüşen bir zamanın dijital kahramanları arasına katılmak istemez misiniz?

Face.co’ya benzer detaycı yapısıyla retro kahramanlar haline dönüşmek daha kolay olamazdı.

4. Powerpuff Yourself: Ancak sadece kızlar için değil!

Popüler çizgi dizi Powerpuff Girls’ü hatırlamayan yoktur. Bu site, tam olarak efsanevi evrene katılmanızı sağlıyor. Üstelik erkek karakterler yaratmak için gereken bütün materyaller de burada bulunuyor.

5. South Park Avatar: İster Kenny'I bastan çizin, ister kendinizi!

South Park’ın sahneleri internet dünyasına viral denilen kavramı getirmiştir. Hem yetişkin hem de çocukların severek izlediği maceralarıyla hepimizi güldüren karakterleri arasına katılabilirsiniz.