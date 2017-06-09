İlk Uzay Ülkesi Asgardia İçin Çalışmalar Hızlandı!

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip ciddi ciddi ilk uzay ülkesi için çalışmaları hızlandırdı. Ekip önümüzdeki hafta projenin detaylarını bir basın toplantısı ile dünya kamuoyuna duyuracak.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bir grup bilim insanı, “dünya” tarihinde bir ilk olan uzay ülkesi Asgardia için çalışacaklarını açıklamışlardı. O zamanlar bu haberin yenilir yutulur bir tarafı yoktu ve insanlara fazlasıyla fantastik bilim kurgu filmi senaryosu gibi gelmişti. Yeni ortaya çıkan ABD’nin patent kuruluşu FFC kaynaklı dosyalara göre, Asgardia için çalışan bilim insanlarının gezegen yörüngesinde bir veri saklama istasyonu kurmak istedikleri anlaşılıyor. Kendi yasa ve yönetmeliklerine sahip olacak yer, gezegenimiz üzerinde bulunmayacak ilk ülke olarak tanınacak.

Cleveland-Marshall Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’ndeki Profesör Mark Sundahl konuyla ilgili bir demeç verdi: “Asgardia gibi bir yer kurulursa, yeryüzündeki hukukun onun için bir bağlayıcılığı bulunamaz, uluslararası hukuk yükümlülükleri orada geçerli olamaz” dedi.

İskandinav mitolojisindeki gökyüzü kentinden adını alan Asgardia, asteroit madenciliğinin yapıldığı bir bölge olacak. Ayrıca uzaydan gelecek ciddi tehditlere karşı (göktaşları gibi) savunmamızı güçlendirecek kalıcı bir uzay istasyonu olarak tasarlanıyor.

İlk 100.000 kişinin, Dünya'daki vatandaşlıklarının yanı sıra Asgardia vatandaşlığına da geçebileceğini belirten uzmanlar, geçtiğimiz ekim ayında başvuruları başlatmıştı. Şimdi yarım milyondan fazla insanın, olası uzay ülkesine bağlılık için yemin edip başvurduğu söyleniyor.

Asgardia’nın bayrağı, amblemi ve milli marşının ise 18 Haziran tarihinde açıklanması bekleniyor. Buna ek olarak ülke, kendi para birimine ve takvimine sahip olacak ve söz konusu takvim uzay istasyonunun yörünge özellikleri itibariyle 13 ay olacak.

McGill Üniversitesi Hava ve Uzay Hukuku Enstitüsü Müdürü ve Asgardia projesinin önemli isimlerinden Ram Jakhu, geçtiğimiz yıl "İnsanlığın doğası Dünya’ya fazla geliyor, burayı terketmeliyiz. İnsanlık tarihsel süreçte önce Afrika'yı terk etti ve tüm dünyayı kuşattı. Dünya'nın kaynakları tükenmek üzere. Kimsenin gitmediği yere gitmek için ise bir dileğimiz var.” açıklamasında bulunmuştu.

İlk adım ASGARDIA-1 göreviyle başlıyor:

Belgelerde ortaya çıkan bir detay daha var ve 18 aylık çalışma sürecinden sonra proje için ilk adımın atıldığına işaret ediyor. Grubun uyduyu Eylül 2017’de inşa etmeye hazır olduğu ve tıpkı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) gibi tedarik teknolojilerini kullanacağı söyleniyor.

Büyük uyduyu yörüngeye yerleştirmeden evvel bir çok aşamanın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekiyor. 10 santimetre-küplük bir hacme ve yaklaşık 1 kilogram ağırlığa sahip olan küçük CubeSat uydusu, önceden yüklenmiş 512GB bir sabit disk sürücüsü taşıyacak. Amacı ise bol radyasyon ve atmosfer dışı şartlarda veri depolarının ne kadar dayanacağını araştırmak. (Açıkçası bu deneme biraz anlamsız gözüküyor. Çünkü halihazırda ISS dediğimiz istasyonda bu sistemler mevcut)

Atmosferik sürtünme ufak uyduyu aşağı çekip kapatmadan önce 5 yıl boyunca uzayda asılı kalacak. Bu ilk görevin başarısına bağlı olarak, uzaydaki ilk veri bankasının temelleri atılmış olacak. Bu noktada kendi yasası ve yürütmeliklerine sahip olması planlanan nihai Asgardia ülkesinin saklayacağı veriler şimdiden merak edilmeye başlandı bile. Uzmanlar bu girişimin hukuki açıdan tartışmaya açık olduğunu belirtiyorlar ve aslında net bir açıklama getirilememesi dünya hukukunun ne denli yetersiz kaldığını gösteriyor.

Yakın zamanda Avustralya'nın Uzay Etkinlikleri Yasası'nı inceleyen ve Western Sydney Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörü olan Steven Freeland, gerekli hukuki düzenlemelerin yapılacağı tarihe kadar Asgardia vatandaşlarının alandaki “kanunsuzluktan” faydalanabileceklerini ön görüyor:

"Sonuçta insanlar uzayda evlenecek, uzayda bebek sahibi olacak ve birbirlerini uzayda öldürmek isteyecekler. Bu noktada somut tekliflere ihtiyacınız var ve bence böyle bir proje için acileyet teşkil ediyor”

Asgardia kurucuları, projeyi dünyaya tanıtmak için önümüzdeki hafta Hong Kong'da bir basın toplantısı düzenleyecekler. Ekibin şuradan ulaşacağınız web sitesinde “Sputnik 1 ile uzaya ilk çıkışımızın üzerinden 60 yıl geçti ve bu proje insanlığa çağ atlatacak” ibareleri geçiyor.

Elimize ulaşan bütün detayları sizlerle paylaşıyor olacağız, takipte kalın...