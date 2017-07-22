Kendi Beyin Ameliyatı Sırasında Gitar Çalan Adam

Doktorlar, Abhishek Prasad'dan beyin ameliyatı sırasında gitar çalmasını istediler. Böylece nörolojik sorunun çözülüp çözülmediğini anlayabileceklerdi.

Hintli Abhishek Prasad'in nörolojik bir hastalığı vardı. Bu hastalık aynı zamanda "müzisyen distonisi" olarak da biliniyor. Bu hastalıkta beyin, kaslara yanlış sinyaller gönderiyor ve kaslar istem dışı bir şekilde kasılıyor. Kasların istem dışı kasılma süreçleri ise bazen oldukça ağrılı geçebiliyor. Durum, genellikle aynı el hareketlerini çok fazla tekrarlayınca ortaya çıkıyor ve bu yüzden de müzisyenler için oldukça sıkıntılı bir durum haline geliyor.

Gitarist olarak çalışan Prasad, gitarı çalmasını engelleyen parmak spazmları yaşıyordu. Bir süre sonra, çalarken sol elindeki orta ve yüzük parmağını hareket ettirememeye başladı. Prasad BBC'ye yaptığı açıklamalarda, "Daha öncesinde pek çok yol denedim, birçok doktora gittim fakat bir türlü çözüm bulamadım. Sonrasında ise buradaki doktorlar doğru teşhisi koydular ve beyin cerrahisinin gerekli olduğunu dile getirdiler. Ayrıca ameliyat boyunca bilincim açık ve elimde de gitar olacaktı. İlkten korktum fakat doktorum bana güven verdi." dedi.

Ameliyat sırasında Prasad, her detayı hatırlıyor ancak hiçnir şey hissetmediğini dile getiriyor. Prasad'ın bilinci açık olduğu için elindeki gitarı da çalabilmesi olağandı. Doktorlar, Prasad gitarı çalarken beynindeki gerekli bölgelere elektrik verdi ve bu esnada da işi yarayıp yaramadığını anlamak için Prasad'dan gitar çalmaya devam etmesini istediler. Doktorlar birkaç bölgeye bir nevi yaktılar ve Prasad'ın açıklamalarına göre 6. yanıktan sonra parmaklarını rahat bir şekilde hareket ettirebilmeye başladı.

Ameliyattan bir hafta sonra ise hastalığın biraz daha gerilediğini dile getiren Prasad, "Beyin ameliyatında gitar çalmak, gerçekten de işe yaradı." dedi.

Ayrıca aşağıdaki videolarda da benzer durumları bulabilirsiniz. Aşağıdaki abimiz de Prasad gibi, beyin ameliyatında gitar çaldı.

Beyin ameliyatında keman çalan adam:

Ve bu adam da ameliyathaneye saksofon eşliğinde girmiş: