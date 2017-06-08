Kendi Beyinlerini Geliştiren Bitkiler Keşfedildi!

Bitkiler, dünya tarihindeki uzun soluklu canlı grubudur. Bilim insanları, milyonlarca yıldır devam eden evrimsel süreci aydınlatmaya ve insanı şok eden türleri keşfetmeye devam ediyorlar.

Bitkilerim evrimleşme soyu, dünyanın genç dönemlerine kadar uzuyor. Arazi bitkilerinin oluşumu, bundan 450 milyon yıl öncesine dayanıyor.

Bitkiler, zaman içerisinde bazı inanılmaz özellikler geliştirdiler. Birminham Üniversitesi’nin önderliğindeki yeni bir araştırmanın sonuçları, kendi beyinlerini geliştiren bitki türlerinin varlığını ortaya koydu. Bu beyin elbette hayvanların sahip olduğu kadar -en azından şimdilik- karmaşık bir yapıda değil. Onun yerine, komut merkezi gibi hareket eden bir dizi hücrenin varlığından söz ediliyor.

Bitkilerin embriyolarında bulunan bu hücrelerin, canlının yaşam döngüsü açısından önemli kararlar aldığı keşfedildi. En önemlisi, çimlenmeyi doğru zamanda tetikliyor, soğuk kış aylarıyla mücadele etmek ve sıcak yaz aylarındaki verimlilikten faydalanmak için kendisini programlıyor.

Araştırmacılar, bu çok önemli hücreleri ilk olarak Arabidopsis adlı bir bitki içinde keşfettiler. Komuta merkezi -tıpkı diğer canlılarda olduğu gibi- iki hücre arasında bölünmüş durumda. Bir hücre tohumları bekletmek için çalışırken, diğeri de çimlenmenin doğru zamanda başlaması için görev yapıyor.

Haberleşmek için çeşitli hormonları kullanarak beyindeki sinir hücrelerinin uyarılması durumu, hayvanların biyolojisine has bir özellik. Fakat söz konusu “beyin” hücreleri bitkilerde çevresel koşulları denetliyor ve hangi zamanın doğum süreci için uygun olduğuna karar veriyor.

Bu yapının, bitki embriyolarında gerçek zamanlı olarak gözlemlenmesi inanılmaz derecede zor olduğundan ekip, söz konusu biyolojik süreçlerin nasıl işlediğini anlamak için matematiksel modellemeleri kullandılar. Daha sonra, bu hormonal değiş tokuşun çimlenme sürecini kontrol ettiği sonucuna vardılar. Sonuçlar, hücrelerin belirgin şekilde birbirine bağlı olduğundan emin olmak için genetik olarak modifiye edilmiş bir bitkiyle birlikte doğrulandı.

Komuta Merkezindeki Hücreler Birbiriyle İletişim Halindeler:

Araştırmanın yazarı Profesör George Bassel yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız, bitkilerin karar verme merkezi içindeki bileşenleri açısından önemli detayları gün yüzüne çıkardı” dedi. Takıma göre komuta merkezinde iki hücre olmasının sebebi; çevresel koşulların farklı “görüşlere” sebep olma ihtimali ve çimlenme evresinin ancak fikir birliği ile gerçekleşmesi...

Bitkiler teknik olarak bizler kadar gelişmiş beyinlere sahip değiller. Ancak, bir kontrol ve karar mekanizması geliştirmeleri akıllara onların gittikçe “akıllandıklarına” dayanan teorileri getiriyor.