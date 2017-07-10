Oyunun fanları tarafından geliştirilen yeni Mega Man projesi, kendi isteğinizle bölümler inşa edip onları internet üzerinden paylaşmanıza izin veriyor.

Nintendo’nun Super Mario Maker ile yaptığı şeyi Mega Man’de yapmak isteyen bağımsız geliştiriciler, Mega Maker isimli fan projesini duyurdular. 15 Temmuz’da ücretsiz olarak yayınlanacak projede Mega Man 1 ile Mega Man 6 arasında kullanılan birbirinden farklı arka plan, düşman, özel silah ve geliştirici, diğer ögelerle kendi Mega Man bölümünüzü yapmanız sağlanıyor.

Projeyi geliştirmek için uzun süredir uğraşan fanlar projeye öyle bir tutunmuşlar ki, Cosmic Gem’in müziğinden esinlenen bir fragman bile hazırlamışlar.

Projeyi geliştirenler yaptığı açıklamada, “Mega Maker, kendi Mega Man seviyelerini oluşturmak ve paylaşmak için yeni ve erişilebilir bir yol. Uzun Robot Master aşamalarından bulmaca seviyelerine kadar her şeyi düşündüğümüz projede, seviyelerinizi yükleyerek dünyayla paylaşabilir ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulmuş seviyelerde kolayca oynayabilirsiniz” denildi.

Geliştirici ekibin yaptığı açıklamaya göre oyun, ilk sürüm yayınlandıktan sonra bitmiyor. Mega Man 7’deki varlıklardan başlayacak şekilde diğer Mega Man oyunlarından belirli materyaller oyuna eklenmeye devam edecek. Bunun yanında daha önce Mega Man’de görülmemiş yeni özelliklerin de kısa süre içerisinde oyuna eklenmesi bekleniyor. Umarız oyunun resmi geliştirici ve yayıncısı Capcom bu projeye bir dur diyerek hayranlarını üzmez. Bu ve bunun gibi olayların hepsini 15 Temmuz’da göreceğiz.