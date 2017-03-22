Babadan değil de, kendi emeği ile bir yerlere gelmeye başarmış, dünyanın en genç dolar milyarderi genç yaşta başarının kanıtı olmayı başardı.

Dünya üzerinde bazı zenginler var ki gerçekten çok zenginler. Bildiğiniz gibi dünyanın en zengin insanı her sene olduğu gibi yine Bill Gates oldu. Bütün rakiplerine fark atarak birinciliği üstlenen Bill Gates bu mirasına rağmen, kendisinin kurduğu yardım vakfına 30 milyar dolar yatırım yapmıştı. Adam buna rağmen zengin. Bill Gates’in zenginliğini biliyoruz ancak, dünya yeni zenginler üretmeye devam ediyor. Dünyanın en genç milyarderi olduğu düşünülen Evan Spiegel(Snapchat’in CEO’su) aslında en genç dolar milyarderi değil.

İrlanda merkezli Stripe şirketini kuran iki kardeşin küçük olanı John Collison, dünyanın en genç dolar milyarderi oldu. 1990 doğumlu olan Collison, 1.1 milyar dolarlık serveti ile bu unvanı kazandı. Evan Spieagel’in 4.3 milyar dolarlık serveti bulunsa dahi, Forbes tarafından açıklanan bilgiye göre, dünyanın en genç milyarderi, Stripe’ın ortağı John Collison olurken, John şirketi kardeşi Patrick Collison ile beraber kurdu. Evan Spiegel’de 1990 doğumlu, ancak Collison, Speigel’den 2 ay daha küçük olarak bu unvanı almayı başardı.

Collison kardeşler, Stripe çıkmadan önce, Auctomatic isimli bir teknolojisi şirketi kurdular. Bu şirketi 2008 yılında 5 milyon dolara satıp bu parayla Stripe’ı kuran kardeşler, Stripe’da şirketler için online ödeme sistemi kurdular. Twitter’dan Pinterest’e kadar birçok dev firma Stripe’ı kullanıyor. Genç arkadaşlara başarılarının devamını diliyoruz. Nice milyar dolarlara.