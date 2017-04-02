Sıradan bir fotoğrafı fantastik bir dünyaya dönüştüren sanatçının mükemmel çalışması.

'Ross Draws' adlı YouTube kanalında birbirinden şahane dijital çizimlere imza atan Ross, genellikle çizim için modellik görevini de kendisi üstlenmekte.

Sıradan bir fotoğrafın üzerinde yeniden çizimler ve oynamalar yapma konusunda profesyonelliğin dibine vuran Ross, son olarak vizyona girmesiyle de epey popülerliği artan 'Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)'i kendi yorumunu katarak çizmiş. Kamera karşısında birbirinden saçma pozlar verse de yeteneği sayesinde o pozları birer şahesere dönüştüren Ross, yine muazzam bir iş çıkarmış.