Bilim ve İnsanlık Adına Canını Veren 6 Fedakâr Bilim İnsanı

İnsanlığın ilerlemesi için hayatını feda eden, hatta insanlığın ilerlemesi için bazı şeylerden fedakarlık edilmesi gerektiğini söyleyerek icatlarıyla hayatını kaybeden bazı bilim insanlarını derledik.

Bilim insanları, gecelerini gündüzüne katarak ve hayatlarından çok önemli fedakarlıklar vererek hem insanlık hem de bilim adına çalıştılar ve hala çalışmaya devam ediyorlar. Öyle ki bazı bilim insanları bir şeylerden daha fazlasını vererek insanlığın gelişmesi adına canlarını feda etmişler. Peki bilim ve insanlık adına canlarını veren bilim insanları kimler?

Otto Lilienthal

Berlin Ticaret Akademisi'nden mezun olan Otto Lilienthal, kanat çırpan uçak modelleri ve planörler üzerine deneyler yaptı. 1896 yılında yaptığı bir uçuşunda uçağıyla 17 metre yükseklikten düştü ve omurgasını kırdı. Ertesi gün hayatını kaybetti.

Marie Curie

İki farklı alanda Nobel Ödülü aran tarihin en ünlü bilim insanlarından Marie Curie kan kanserinden hayatını kaybetti. Curie'nin hayatını kaybetmesi yüksek dozda radyasyona marz kalmasına bağlandı.

Henry Smolinski

Ford marka bir otomobili uçağa çevirmek için otomobile uçak kanatları takan Henry Smolinski test esnasında hayatını kaybetti.

William Bullock

Dünya üzerindeki ilk modern baskı makinelerinden birini tasarlayan William Bullock 1867 yılında bu makinelerden birine ayağını kıstırarak hayatını kaybetti.

Francis Edgar Stanley

FStanley Steamer Automobile isimli bir otomobil üreten Edgar Stanley, ürettiği bir otomobili test ettiği esnada kaza yaparak hayatını kaybetti.

Franz Reichelt

Kendi geliştirdiği ve tasarladığı paraşütü Eyfel Kulesi'nden atlayarak test eden Reichelt, kuleden atladığında hayatını kaybetti.