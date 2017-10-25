İngiltere’de erkeklere ikinci eş bulmalarını sağlayacak bir site kuran Azad Chaiwala, sitenin kadınlara da fayda sağladığını belirtiyor.

Sitenin İngiltere’de kurulması ve popüler olması ilk etapta ilginç gelmiş olabilir. Zira İngiltere’de çok eşli evlilikler yasal değil, fakat kayıt dışı nikah yapmanın önüne geçen bir yasa da bulunmuyor.

Sitenin kurucusu Chaiwala, siteyi ilk olarak kendi ihtiyaçlarından dolayı kurduğunu, kendi durumunda olan başka kişilerin de olabileceğini düşünerek başka kişilerin de üye olmasını sağladı.

Sitenin amacının son derece insani olduğunu ve bunun metres, fuhuş gibi aldatıcı yollarla da yapılabileceğini söyleyen Chaiwala, ‘Benim sitemde bu, daha onurlu bir şekilde yapılabilir’ diyor.

Sitesine şu an 100 bin kişinin üye olduğunu söyleyen Chaiwala, erkeklerin sayısının kadınlardan 3 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Yine de bunun yalnızca erkeklere yönelik bir hizmet olmadığını söyleyen Chaiwala, "O kadar çok başarılı evliliğe vesile olduk ki; kadınlar artık buraya kendileri üye olmak istiyor. Bu tür bir ilişkiyi kendileri tercih ediyorlar." diyor.

Chaiwala, sitenin amacının ‘daha büyük ve iyi aileler’ kurmak olduğunu söylese de kendisiyle hemfikir olmayan bazı kişiler de bulunuyor. Durham Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tom Brooks, erkeklerin tek eşli olduğu evliliklerde kocanın birden fazla eş seçtiğini, dolayısıyla eve girecek kişilere karar verecek tek mekanizmanın erkeğin elinde olduğunu söyleyerek, "İngiltere'nin daha fazla eşitlik için çabaladığı, cinsiyet eşitliği için adımlar atmaya çalıştığı bir dönemde böyle bir şeyin bir engel yaratacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Siteden tanıştığı bir adamın ikinci eşi olan Tracy isimli bir kullanıcı, deneyimlerini şu şekilde aktarıyor: "Çok eşlilik üzerine çok düşündüm ve 'bu benim avantajıma olabilir' dedim. Biriyle evli olmak istiyorum ama aynı zamanda seyahat edebilmek ve bağımsız olabilmek istiyorum."

Eşiyle yazılı bir evlilik sözleşmesi imzaladıklarını ve eşinin kendisine haftada bir gün yerine iki gün ayırmasını sağladığını belirten Tracy, son olarak şunları söylüyor:

"Tarik'in ilk eşini düşünüyorum, şimdi bir çocukları daha olacak ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyacak.”

"Kendimi daha güvensiz hissediyorum, bu gerçekten beni etkiliyor.”

"Tarik'i çok sevsem de bir daha böyle bir şey yapmazdım, çünkü duygusal olarak hiç kolay değil, kesinlikle değil."