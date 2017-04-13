Kendi iPhone 6S'ini Üreterek Yarı Yarıya Kar Eden Adam!

Çin'desiniz, canınız sıkılmış ve iPhone almaya paranız yetmiyor. Eminiz ki biraz meraklıysanız, bu arkadaşın yaptığını siz de denersiniz.

iPhone meraklısı olan ve şu an bir dünya seyahatine olan Scotty Allen, Çin'de satın alınan geri dönüştürülmüş parçalardan tamamen yeni bir iPhone 6S yapmaya karar verdi. 1000 dolarlık bütçenin bir kısmını gezmeye tozmaya harcayan arkadaşımız kalan 3000 doları ile çalışan iPhone 6S alamayacağı için bu miktarı geri dönüşümde ayrılan sağlam parçalara ayırmayı tercih etmiş.

Ekran, pil, arka gövde ve diğer bileşenleri içeren Touch ID sensörü gibi birçok parçayı bileştirmeyi başarmış

Scotty, durumu şu şekilde açıklıyor:

“Çin'deki Shenzen kentinde bulunan cep telefonu parçaları pazarlarını bir süre hayranlıkla takip ettim ancak hala o pazarlarda neler döndüğünü anlamadım. Piyasadaki parçalardan çalışan bir akıllı telefon oluşturup oluşturamayacağımı merak ettim. 9 ayımı alan karar süreci sonunda bunu başardım.”

Merak edenler için; Scotty kendi parmak izi sensörünü lehimleyemedi. Çünkü güvenlik nedenleriyle her Touch ID parmak izi alıcısı, Apple tarafından tasarlanan A9 işlemciye “Security Enclave” adı verilen bir teknikle şifreleniyor. Yani diğer parçalar gibi Lego misali uyum sağlaması mümkün değil.

Cihazı en uygun parçalarla montajlarken epey vakit kaybettiğini dile getiriyor arkadaşımız. Zaten o bu işi başarana kadar bizler iPhone 8’i konuşmaya başladık bile. Scotty’nin tüm detayları anlattığı videosu da aşağıda:

Toplam 16GB iPhone 6s Plus için 231 dolarlık -yaklaşık 850 TL- harcanmış. Bakın bu sefer vergiler yok. Yani 4 rakamlı miktarlara çıkmamış bir iPhone maliyeti mümkün :)