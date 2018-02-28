Kendi İşinizin Patronu Olabileceğiniz En İyi 10 Ülke

Sahip olduğunuz işten ne kadar mutlu olursanız olun, kendi belirleyeceğiniz zaman aralıklarında ve saatlerde çalışmak herkes için ilgi çekici gelebiliyor.

Dünyanın 57 farklı ülkesinde gerçekleştirilen araştırma sonucu, kendi işinizin patronu olabilmeniz için en uygun 10 ülke belirlendi. Siz de önünüzde kahveniz, herhangi bir işe gelme ve gitme saati stresi olmadan çalışmayı planlıyorsanız, bu ülkelerde evinizden veya mobil olarak kendi işinizi yönetmeniz diğerlerine göre çok daha kolay olacaktır.

10. Çek Cumhuriyeti

Listenin 10. sırasında, vergiler, ulaşım vb. gibi bir çok kategoride sağlam değerlere sahip olan Çek Cumhuriyeti yer alıyor.

9. Bulgaristan

Düşük vergi oranları özellikle dikkat çekiyor olsa da,bir fincanın kahvenin £0.96 olması da listeye girmesine sebep diyebiliriz (burası şaka tabi.)

8. Estonya

Ülkenin genç nüfusunu bünyesinde barındıran Talin, özellikle düşük vergi oranları ve taşımacılıktaki ucuzlukla dikkat çekiyor.

7. Yeni Zelanda

Genç profesyonellerce Avusturalya daha ilgi çekici olsa da, Yeni Zelanda kendi işini yürütmek isteyenler için çok daha uygun bir yer olarak dikkat çekiyor.

6. İspanya

Ucuz ve yaygın internet bağlantısı, kredi imkanları gibi yeterlilikleri olsa da, Barcelona sahilleri başlı başına burada olmak için bir sebep belki de.

5. İngiltere

Londra ve Machester gibi şehirlerde kendi işinize sahip olmak istiyorsanız, bankalardan yüksek miktarda ve düşük faizli krediler alabiliyorsunuz.

4. Birleşik Arap Emirlikleri

10 ülkelik listemizde sıfır vergi oranıyla dikkat çeken Arap Emirlikleri, bu sayede listeye dördüncü sıradan giriyor.

3.Güney Kore

Listemizin üçüncü sırasındaki Güney Kore, Seul ve Busan gibi hayat standardı oldukça yüksek şehirleri ve erişilebilir hızlı internetiyle dikkat çekiyor.

2. Amerika Birleşik Devletleri

Ülke genelindeki 600 bine yakın ücretsiz Wi-Fi noktası sayesinde istediğiniz anda internete bağlanıp işlerinizi yapabileceğiniz Amerika listede ikinci sırada.

1. Hong-Kong

Yapılan araştırmanın sonucuna göre düşük vergi oranları, ucuz şehir içi yolculuk imkanı ve kusursuza yakın internet bağlantısı ile listenin ilk sırasında Hong Kong var.