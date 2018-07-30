Hem mobil hem de PC platformunda yazılımlarında olduğu gibi donanımlarda da kendi ürünlerini kullanmak isteyen Apple, ümitlerini 2019 yılına erteledi.

Apple’ın işlemciler ve Intel hakkında yaşadığı bilmece, şirketin yeni MacBook planları hakkında çeşitli problemler ortaya çıkarmaya başlamıştı. Nitekim bu sonbaharda tanıtılması beklenen yeni MacBook’lar için Intel’in tanıtacağı Cannon Lake işlemcilerini kullanmak isteyen Apple, bu plandan vazgeçerek 14 nanometrelik Kaby Lake Refresh işlemcilerini kullanmaya karar verdi. Bir taraftan da kendi ARM tabanlı işlemcilerini üretmek isteyen Apple’ın bu konuda oldukça ciddi çalışmaları bulunuyor.

Yeni gelecek olan MacBook modellerinde kullanılması planlanan Kaby Lake Refresh işlemcileri, 4.0GHz ile 4.2GHz hızlarında çalışan Core i7 ve 3.4GHz ile 3.6GHz hızları arasında çalışan Core i5 modellerinden oluşurken, beklenen Cannon Lake işlemcileri ise 14 nanometre yerine 10 nanometrelik bir teknolojiye sahip olacak. Apple, normal koşullarda bu yeni işlemcileri kullanıp hem batarya verimliliğini artırmayı hem de fiyat anlamında daha uygun rakamlarla ürünü satışa çıkarmayı planlıyordu ancak görünen o ki bu plan suya düştü.

Apple, Intel İşlemcilerinden Vazgeçmeye Hazırlanıyor

MacBook’lar ve iMac’ler şu anda hali hazırda Intel işlemcileri ile çalışıyorlar fakat Apple’ın MacOS işletim sistemini kendi ürettiği yongalar üzerinde denemeye başladığı söyleniyor. Böylesi bir gelişme yalnızca Apple için değil geliştiriciler içinde oldukça önemli bir olay. Apple tarafından yeni üretilecek olan bu işlemcilerin Mac, iPhone ve iPad’ler ile aynı işlemci mimarisine sahip olacağı belirtiliyor.

Uygun Bütçeli MacBook’lar ve Daha Fazlası

Daha önce gelen raporlara bakıldığında Apple’ın MacBook’lar için 799 dolar gibi satış rakamı hedefledikleri belirtilmişti. Fakat söz konusu olan bu modelin bir MacBook’mu yoksa MacBook Air’mi olduğu hakkında bir bilgi yok. Bu konuda bilinen tek şey söz konusu modelin 13inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı. Bakalım ilerleyen zamanlarda MacBook’lar ve işlemciler hakkında ne gibi gelişmeler bizleri bekliyor olacak. Sabredip hep birlikte göreceğiz.