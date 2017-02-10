Xiaomi, Kendi İşlemcilerini Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor!

The Wall Street Journal, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi kendi ürettiği Pinecone isimli işlemci serisini bu ay içinde piyasaya sürebileceğini iddia etti.

The Wall Street Journal’in yaptığı bir habere göre, Xiaomi kendi işlemci serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu işlemci serisinin isminin Pinecone olacağı söyleniyor. Ayrıca Çinli üreticinin, yeni telefonu Xiaomi Mi 5c’nin yanı sıra, yeni işlemci serisini bu ay içinde piyasaya sürebileceği belirtiliyor.

İlk olarak 2015 yılının ortasında işlemci üreticisi Leadcore’un başkan yardımcısı, işlemci üretiminde yardımcı olmak için Xiaomi ile ortaklık yaptıklarını açıkladığında, Xiaomi’nin kendi işlemcilerini üretmeyi planladığı ortaya çıkmıştı. Xiaomi, bu hamlesiyle Huawei’den sonra kendi işlemcisini üreten ikinci Çinli akıllı telefon üreticisi olacak.

Ayrıca bu hamle, bundan önce diğer birçok Android telefon üreticisi gibi Qualcomm ve MediaTek’in işlemcilerinin kullanan Xiaomi’nin yazılımı ve donanımı daha iyi entegre etmesine yardımcı olabilir. Kendi işlemcilerini üretmesi, Xiaomi’ye telefonlarını farklılaştırma ve kalabalık Çin pazarında onların diğer telefonlar arasında kendilerini göstermelerini sağlayabilir. Ayrıca bunun bir başka faydası da maliyetlerin azalması olacaktır.

Akıllı telefon pazarında, telefonlarında kendi işlemcilerinin kullanan diğer üreticiler ise pazar liderleri olan Samsung ve Apple. Samsung, telefonlarında kendi ürettiği Exynos işlemcilerini kullanırken Apple ise A serisi işlemcilerini kullanıyor.