Uber Aracının Bir İnsanı Öldürdüğü Kazaya Ait Video!

Volvo’ya ait XC90 aracıyla otonom araç denemeleri yapan Uber, test sürüşündeki sürücünün dikkatsizliği sonucunda bir insanın ölmesine neden oldu. Polis departmanı hem kazayı hem de kaza sırasında sürücü koltuğunda oturan kadını paylaştı.

Tempe Arizona Polis Departmanı, geçtiğimiz gün Uber’in kendi kendine giden aracının bir yayaya çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan kazanın videosunu paylaştı. Ölümcül kazadan önceki anları yayınlayan departman, bu görüntüleri Uber’in kameralarından elde etti.

Volvo’nun XC90 aracı, yapılan test sırasında saatte 64 kilometre hızla giderken bir yayaya çarptı. Karanlık bir saatte olduğu için bisikletli yayayı göremediği düşünülen aracın kusuru olduğu kadar, aracın içinde bulunan sürücünün de hatası vardı. 19 Mart’ta yaşanan kazada, kazaya karışan aracın hem yol hem de sürücü kamerasındaki görüntüler paylaşıldı.

Uber’in otonom aracının sensörlerinin karşıdaki kişiyi algılayıp yavaşlaması gerekiyordu, ancak araç ne yazık ki bu kişiyi görmedi. İşin daha da kötüsü, aracın yetersiz olduğu durumlarda devreye girmesi gereken sürücü de aynı şekilde kadını görmedi, çünkü elindeki telefonla dünyayı kurtarmaya çalışıyordu.

Bu olayın ardından Uber; Pittsburgh, Tempe, San Francisco ve Totonto’da faaliyet gösteren tüm otonom araçlarını yoldan çekti. Dünya üzerinde ilk kez kendi kendine giden bir aracın insan ölümüne yol açtığını gördük. Bu sebeple hem ekipler hem de şirketler bundan sonra daha temkinli davranacaktır. Olayla ilgili bir soruşturma ekibi gönderdiklerini belirten hükümet yetkilileri, bu olayla ilgili olarak Uber, Volvo, Federal, Eyalet ve yerel yetkililerle temas halinde olduğunu belirtti.

Bu olayların ardından şirketler de testlerini daha temkinli gerçekleştirmeye başladı. Toyota, yaşanan kaza sonrası ABD’deki testlerini durdurdu. Bu trajik ve talihsiz kazanın suçluları araştırılmaya devam ediyor. Volvo XC90 aracının neden karşıdaki kişiyi görmediği anlaşılırsa, gelecekte benzeri kazaların önüne geçilebilir. Bunun dışında kameralara yakalanan görüntüler çok net bir şekilde gösteriyor ki, acil durumlar için araçta bulunan görevli görevini yerine getirmeyerek bu kazanan olmasına neden olmuş. Uber’le birlikte bu görevliye de ceza verilecek.