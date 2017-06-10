ORI isimli akıllı mobilya, kendi kendine hareket ediyor ve akıllı telefon üzerinden kontrol edilebiliyor. Böylelikle siz kılınızı kıpırdatmadan mobilyan

Yatakta yatıp kalkmaya üşenirken bir taraftan masaya bize yaklaşarak kumandanın elimize kendisinin gelmesini ve yatağımızın otomatik toplanmasını hepimiz hayal etmişizdir. Ori isimli akıllı mobilya, bu hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.

Dünyanın sayılı teknoloji eğitim kuruluşlarından MIT'in geliştirdiği Ori isimli akıllı mobilya, tam anlamıyla robotik bir yapıya sahip. Böylelikle istediği şekle girebiliyor ve mobilyaları açıp kapatabiliyor. Ayrıca odanın içinde hareket de edebilen Ori, duruma göre odada sizin için daha fazla yer açabiliyor. Üstelik Ori'deki tüm masalar rahatlıkla genişletilip saklanabiliyor.

Tam anlamıyla rüyalardaki oda olan Ori akıllı telefon üzerinden de kontrol edilebiliyor ancak bu kadar harika özelliklerinin yanı sıra elbette harika da bir fiyata sahip. Ori şu anda 10 bin dolardan ön siparişe açılmış durumda, üstelik ön sipariş verebilmek için 10 bin dolarınız olması yetmiyor çünkü tanınmış büyük bir şirket değilseniz Ori'yi sipariş veremiyorsunuz.

Bu ilginç akıllı mobilyanın videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: