Kendi Başınıza Programlama Öğrenebilmek İçin En iyi Siteler!

Programlama öğremek artık eskisi kadar zor değil. İnternette birçok kaynak mevcut. Ama kaynakların ötesinde, doğrudan kodlama yaparak öğreten ve videolarla da destekleyebilen platformların varlığı; kendi kendine programlama öğrenmek isteyenlerin işini kolaylaştırıyor. İşte bunun için en iyi internet siteleri.

1- Free Code Camp

Free Code Camp aslında bir online topluluk ve kodlama öğreten ücretsiz bir platformdur. Bu sitede HTML, CSS, Javascript, JQuery gibi temel web teknolojilerinden veri tabanı programlamaya; temel algoritma bilgisinden ileri algoritmaya dek birçok alanı kodlama yaparak öğrenme imkanınız var. Takıldığınız yerde online topluluğa sorular sorabilir, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için web siteleri yaparak kodlama öğrenebilirsiniz. Buradan siteye ulaşabilirsiniz.

2- Codecademy

Code Academy, size kod yazarak öğrenme imkanı sağlayan çoğu ve önemli kısımları ücretsiz olan bir platform. PHP’den Ruby’e, Python’dan Java’ya dek birçok öğrenme seçeneğiniz mevcut. Codecademy ile programlama öğrenerek, yeni bir kariyere başlayabilirsiniz. Buradan siteye ulaşabilirsiniz.

3- TeamTreeHouse

Teamtreehouse, kapsamlı bir öğrenme platformudur. Sizlere öğrenmek istediğiniz teknolojiyi, -örneğin Python- video dersler şeklinde ufak paraçalar halinde sunmaktadır. Her dersten sonra ufak problemler vererek bunları çözmemizi beklemekte, bu sayede yazmayı öğreneceğimiz programlama dilini bizlere adım adım öğretmektedir. Aylık ücreti bireysel planda 25 dolar, yıllık ise 250 dolardır. Ayrıca 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Buradan siteye ulaşabilirsiniz.

4- Code School

Code School da Teamtreehouse gibi bir hizmettir. Ancak biraz daha az kapsamlısıdır. Aralarında bir kıyaslama yapacak olursak, Teamtreehouse’dan daha az kapsamlı olmasına rağmen özellikle Ruby, Javascript ve Front-End geliştirme derslerinde çok çok daha iyidir. Ayrıca platform olarak kod yazarak öğrenmeye daha uygun ve videoları daha eğlencelidir. Fiyatı; aylık 29 dolar, yıllık 228 dolardır. Buradan siteye ulaşabilirsiniz.

5- Açık Akademi

Açık Akademi, Microsoft’un kendi geliştirme teknolojilerini öğrettiği ücretsiz bir platformdur. Burada kod editörü bulunmamasına rağmen ufak tefek kodlar yazabildiğiniz problemler de sunduğu kısımlar mevcuttur. Ancak bunlar yukarıdakilerle mukayese edilemeyecek ölçüdedir. Video öğrenmeye dayalı bir ortamdır. Özellikle ASP.NET ve Unity’de oyun yapma gibi konuların videoları gayet iyidir. Buradan siteye ulaşabilirsiniz.