Yatak toplamaktan bıktıysanız bu muhteşem icat sayesinde tek tuşla yatağınızı kendiliğinden düzeltebilirsiniz.

Bu icat yataklarını toplamaktan bıkanlar ve uyku kalitelerini biraz daha arttırmak isteyenler için, Indiegogo ile ilk kez geçen yıl ortaya çıktı.

Bu ortaları boş karelerden oluşan ve örtünüzle aynı boyuta sahip kumaşın içinde hava sistemi ve ısıtıcılar yer alıyor. Bu bahsettiğimiz kumaş, sahip olduğunuz örtüyle birleştiriliyor ve varlığı hiç bir şekilde fark edilmiyor. Bu kumaşa eşlik eden bir ana ünite ise yatağın altında yer alıyor.

Bu sistemin tüm fonksiyonları akıllı telefondan kontrol edilebiliyor. Bu fonksiyonlar yatağınızı anında toplamak, yatağınızı toplayacağınız zamanı programlamak ve yatağın iki tarafı için farklı sıcaklık ayarından ibaret.

Sistemin çalışma prensibi ise basit. Sönük durumdaki kumaş ünite, yorgana dikilerek tek parça haline getiriliyor. Uyku süresince ve katlı olduğu süre boyunca sönük halde durmaya devam ediyor. Katlama komutunu verdiğinizde ise bu ünitenin içerisindeki hava baloncukları şişerek örtünün ilk halini almasını sağlıyor. İşlem bittikten sonra da yine eski haline dönerek görünmez oluyor.

Ürünün fiyatı 189 dolardan başlıyor. Amerika'dan tüm dünyaya gönderilebilen ürünü isterseniz siz de bu sayfadan sipariş edebilirsiniz.