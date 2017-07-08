Kendi Kendini Şarj Eden Akıllı Saat!

Eğer vaad ettiğini gerçekleştirebilirse, kinetik şarj etme yöntemiyle Sequent, akıllı saat piyasasında devrim yapabilir.

Akıllı saatlerin batarya sorunu oluyor. Daha çok akıllı telefonlarda olduğu gibi yeterince tutmuyorlar ve bu nedenle mütemadiyen şarj etmek zorunda kalıyoruz. Sequent firması bu sorunu çözmek için bir girişimde bulunarak klasik saatlerdeki m otomatik hareketleri değerlendirip kendi akıllı saatine kinetik batarya olarak uyarlamaya çalıştı.

Sequent’in adını taşıyan akıllı saat hareket edildiği sürece kendini şarj eden batarya sistemine sahip. Büyük oranda standart bir saatte otomatik hareketin yaptığı gibi (fakat çok daha farklı bir işlemle). Saat, standart hibrit akıllı saat özelliklerine sahip: kalp atışı sensörü, aktivite izleyicisi, GPS, Bluetooth ve bir de bildirim sistemi.

Kinetik güç kaynaklı akıllı bir saati çevreleyen en büyük sorun tabii küçük bir hareketle ya da hareketsiz kalındığında şarjın ne kadar süreceği. Ve tabii o noktada saatin tekrar şarj edilmesinin ne kadar süreceği. Kinetik enerji kaynakları akıllı saatler için ciddi anlamda uygulanabilir olsaydılar büyük firmaların da şimdiye değin bunu denemiş olmaları gerekirdi diye düşünüyor olabilirsiniz. Öyle ya da böyle Sequent bu denemeyi şimdi yapıyor.

Sequent’i Kickstarter’da 189$’a sipariş edebilirsiniz. Firmanın söylediğine göre saatler piyasaya çıktıklarında perakende satış fiyatı 438$ olacak. Tabii Kickstarter projelerinin bir garantisi yok. O nedenle bu ihtimali de göz önünde bulundurmanızda fayda var.