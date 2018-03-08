Innerexile Odyssey adlı iPhone X kılıfı, kendi kendini tamir edebiliyor. En Son LG G Flex 2'de gördüğümüz bu özellik, kimileri için gereksiz olsa da zaman zaman faydalı olabilir.

iPhone modellerinin en fazla kılıf çeşitliliğine sahip cihazlar olduğunu kabul etmeliyiz. Kapaklı, şeffaf, mat, silikon, plastik, metal... Her çeşit kılıfa sahip iPhone X için yeni bir kılıf karşınızda. Innerexile adlı markanın ürettiği "kendi kendini tamir eden" bu kılıf, sıradan bir şeffaf kılıf gibi görünse de detaylara inildiğinde işler değişiyor. Bildiğiniz gibi, şeffaf kılıflar çok kolay deforme olabiliyor. Ancak bu kılıf, oluşan çizikleri tamir etme yeteneğine sahip. Nasıl oluyor diye soracak olursanız, buyrun videoya:

LG G Flex 2 (Hatırlarsanız, kendi kendini tamir eden arka yüzeye sahipti.) ile Innerexile kılıfın karşılaştırıldığı videoda, G Flex 2'den çok daha iyi performans sergileyen kılıf, devrim niteliğinde olmasa da çizildiği için yeni kılıf almak zorunda kalanlar için mantıklı bir tercih olabilir. Diğer iPhone X kılıfları ile karşılaştırıldığında fiyat olarak herhangi bir farklılığı olmayan Innerexile, Amazon'da 19 dolar fiyat etiketiyle satışta.

Ürünün bazı özellikleri ise şu şekilde:

3000 gramlık yüke dayanıklı koruyucu film

Yağlanmaya ve parmak izine karşı dayanıklılık

Şok direnci

Telefonun her yerini çevreleyen %100 koruma

Devrimsel olmasa da farklı bir fikir olan kılıf, bizim hoşumuza gitti. 19 dolarlık fiyatıyla rakip markalardan ucuz bile kalan kılıf, onlara ek olarak kendi kendini tamir özelliğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Telefonunuza böyle bir kılıf alır mıydınız?