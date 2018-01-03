YouTube kanalı olan ViralHog’da yayımlanan videoda, bir yılanın kendi kendine yemeye çalıştığı görüntülere yer verildi.

ViralHog, isminden de anlaşılacağı üzere viral olabilecek türden videolar yayımlayan bir YouTube kanalı. Kendilerine gönderilen videolardan ilgi çekebilecek olanları paylaşan kanal, bu sefer bir yılanın kendi kendisini yemeye çalıştığı video yayımladı. İlk okuduğunuzda bunu ilginç bulabilirsiniz. Ve evet, gerçekten de ilginç fakat videodaki kişinin bu konu hakkındaki yorumları ve davranışları gerçekten de sinir bozucu.

Muhtemelen pet shop gibi bir yer işleten ve kendi kendini yemeye çalıştığı videoda yılan için ‘aptal’ diyen adamın, yılanı bir kolye gibi boynuna taktığı görülüyor. Adamın bu sorumsuzca davranışlarına karşılık, yılanlarla ilgili bazı bilgilere sahip kullanıcılar tarafından ağır eleştiriler geldi.

Bazı kullanıcılar bunda gülünecek bir şeyin olmadığını söylerken Akrudibum Rum isimli kullanıcı ise yılanların vücutları çok ısındığında metabolizmalarında bir açlık hissinin meydana geldiğini, bu sebeple yemek bulamadıkları için bu tarz davranışlarda bulunabildiklerini söyledi. Aynı kullanıcı, yılanların görme yetisini kaybetmesinin ardından kendilerini kurbanlarıyla karıştırabildiklerini de belirtti.

Bir başka kullanıcı ise yılanların stresli oldukları zamanda kendi kendilerini yeme eğilimi gösterebildiklerini söyledi. Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.