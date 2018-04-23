Kendi Kripto Paranızı Nasıl Oluşturursunuz?

Hiç kendi kripto para imparatorluğunuzu oluşturmayı düşündünüz mü? Bu yazımızda sizlere, nasıl kendi kripto paranızı oluşturabileceğinizi anlatıyoruz.

İlk olarak, token yani jeton ile coin arasındaki farkı anlamanız şart. Her ikisi de kripto paralardır, ancak bir coin (Bitcoin, Litecoin, Dogecoin) kendi blok zincirinde çalışırken, bir token, Ethereum gibi mevcut bir blockchain altyapısının üstünde bulunur.

Bir blok zinciri (blockchain) en basit haliyle, bir ağ tarafından yapılan ve güvenli hale getirilen işlemlerin kaydına verilen isimdir. Bu nedenle, coinlerin kendi bağımsız kayıtları olmasına rağmen, tokenler işlemlerini ve sahiplerini onaylamak ve güvence altına almak için klasik ağın teknolojisine güvenir. Herkes bir kripto simgesi oluşturabilir hatta yönetebilir ancak ICO'lar, içerik oluşturucuların parasını aldıkça bu piyasa daha çılgın hale geldi.

Peki Nedir Bu ICO?

ICO(Initial Coin Offerings), geleneksel mali sistemden farklı olarak ortaya çıkmış alternatif bir kitle fonu olarak düşünülebilir. Bu model, birçok başarılı proje ve şirkete işe başlamak için ihtiyaçları olan sermayeyi sağlamıştır. 2013 yılında kitle fonu 5.1 Milyar Dolar’ı bulurken bu sayı 2014’te 16 Milyar Dolar’a, 2015’te ise yaklaşık 34 Milyar Dolar’a çıkmıştır.

Size bu kadar bilgi yüklemesi yaptığımıza göre, nasıl kendi kripto paranızı anlatmaya başlayabiliriz.

Kendi Blockchain'inizi Oluşturun Ya da Mevcut Yerden Piyasayı Sürdürün





Bu yöntemlerin ikisi de oldukça fazla teknik bilgiye veya meraklı bir geliştiricinin yardımına ihtiyaç duyar. Coinler kendi bloklarında olduğundan, ya bir Blockchain inşa etmelisiniz ya da var olan üzerinden yürümeli ve kendi para biriminizi geliştirmeye çalışmalısınız.

Birinci yöntem, ciddi bir kodlama becerisi gerektirir. Süreç boyunca size yol göstermek için çeşitli kaynaklar var olsa da, belli bir bilgi seviyesine kadar gidebilirler ve kendi coin imparatorluğunuzu kurmakta başarısız olma ihtimaliniz yüksektir. Alternatif olarak, mevcut bir blockchain'de Github-Litecoin'de bulunan açık kaynak kodunu kullanarak, örneğin birkaç değişiklik yaparak ve yeni bir adla kendi blockchain projenizi başlatabilirsiniz.

Coin Oluşturma Platformunu Kullanmak

Bu seçenek, ortalama bir bilgiye sahip birisi için en uygun olandır. Bir oluşturma hizmeti teknik işi yapacak ve bitmiş coininizi size geri verecektir. Örneğin, CryptoLife aslında size özel bir coin kurabilir. Tek yapmanız gereken tek şey, logolardan oluşan bloğunuzu imzalamak. Bu tip sistemler, yalnızca bir ad ve sembol vermenizi gerektiren önceden oluşturulmuş şablonlara sahiptirler. Bu hizmetin taban fiyatı 0,25 BTC (yani 2002 $), paranızı ödedikten sonra kendi coin'ininizin kodunu birkaç gün içinde alabilirsiniz. Çok ucuz değil mi?