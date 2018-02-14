Oyunlarına İnceleme İsteyen Geliştiricinin Oyunları Silindi

Steam'in katı kuralları, bazı oyun geliştiricilerinin başına bela olabiliyor. Son yaşanan bu gelişme, Insel Games adlı oyun şirketini bir hâyli kızdırdı.

Valve, geçtiğimiz günlerde önemli bir karar vererek Insel Games adlı şirketin oyunlarını Steam'den kaldırdı. Bunun gerekçesi ise açık: Şirketin CEO'sunun oyuna sahip olan kişilerden Steam'de oy ve inceleme istemesi. Bilindiği gibi Valve, Steam'de katı kurallar koyan ve kurallara uymayanları cezalandıran bir şirket. Insel Games'in yaptığı bu oy ve inceleme isteği, Valve tarafından affedilemeyecek bir hata olarak görüldü.

Insel Games, oyunculara 14 Aralık tarihinde bir mail göndermişti. Mailde, oyuna sahip olup da kötü oy atan kullanıcılarına sitem ederek, oyların şirket için çok önemli olduğunu ve eğer oyunu sildilerse tekrar yükleyip fikirlerini değiştirmelerini istediği yazıyordu. Çok büyük bir şirket olmadığı için, yapılan birkaç olumsuz yorum bile Insel Games için kötü sonuçlar doğurabiliyordu. Bu yüzden yorumları düzenlemek isteyen Insel Games, başına çok daha büyük bir iş açmış oldu.

14 Aralık'tan sonra bu mail işe yaradı ve Insel Games'in "Wild Buster" adlı oyununa olumlu oylar yağmaya başladı. Birden gelen bu oylar Steam'in dikkatini çekmiş olacak ki, yapılan incelemeler sonucu dün gece Steam forumunda yöneticiler bir açıklamada bulundu. Açıklamada şunlar yazıyordu: "Yapılan incelemeler sonucu Insel Games'in oyununa aynı kişiler tarafından birden fazla Steam hesabı açılarak oy verilmiş. Bu politikalarımızı ihlal eden bir durum ve buna asla izin vermeyiz. Bu hesapların Insel Games yöneticileri ile bağlantılı olduğunu bildiğimiz için, Insel Games'i Steam kütüphanemizden yasaklıyoruz. Eğer oyunu daha önceden satın aldıysanız, oynamaya devam edebileceksiniz."

Bu kararın ardından Insel Games'in yöneticisi Patrick Streppel, olanları doğruladı ve bu karara itiraz edeceklerini açıkladı. Hiç kimseye zorla oy verdirmediklerini, sadece bir kampanya ile oyları arttırmayı hedeflediklerini ve bunun kurallara aykırı olmadığını belirtti. Yakın zamanda bu kararla ilgili olumlu bir sonuç almayı beklediklerini ileten Insel Games, kullanıcılarından beklemelerini istedi. Steam için bu engelleme ise ilk değil. Geçtiğimiz yılın başlarında yine kendi oyunları için birden fazla oy kullandığı tespit edilen Art of Stealth adlı oyun da Steam'den kaldırılmıştı.