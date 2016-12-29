Kendi Oyununu Geliştirmek İsteyenler İçin En İyi 5 Ücretsiz Oyun Motoru

Oyun fikriniz var fakat oyun geliştirmeye dair bir şey bilmiyorsanız, işe bu listeye göz atarak başlayın.

Bazılarınızın aklında çok iyi oyun fikirleri olduğunu, ancak oyun geliştirme konusunda bir bilginiz olmadığı için bu fikrinizi hayata geçiremeyeceğinizi düşündüğünüzü biliyoruz. Bu düşünceden hemen vazgeçin! Çünkü hiçbir oyun geliştirme tecrübeniz olmasa bile, ücretsiz oyun geliştirme yazılımları sayesinde siz de oyun geliştirebilirsiniz.

Hangi oyun geliştirme yazılımını seçmeniz gerektiği konusunda ise, biz sizlere yardımcı olacağız. Aşağıdaki listede en basit olanından en karmaşık olanına doğru beş farklı ücretsiz oyun geliştirme yazılımına yer verdik.

Construct 2

Hayatınızda eğer hiç kod yazmadıysanız, Construct 2 sizin için en iyi seçenek olacaktır. Construct 2, grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip, yani bu her işlemin sürükle-bırak mantığıyla gerçekleştiği anlamına geliyor. Oyun mantığı ve değişkenler, yazılım tarafından sağlanan tasarım özelliklerini kullanarak uygulanır. Oyununuzu tamamladıktan sonra, sadece tek bir değişiklik yaparak farklı platform ve formatlara aktarım yapabilirsiniz. Ücretsiz versiyonunda HTML5, Windows Store, Chrome Web Store ve Facebook’a aktarım yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte ücretsiz versiyon 100 aksiyon, 4 nesne katmanı, 4 eş zamanlı özel efekt ve örnek varlık sadece küçük bir kısmına erişim sağlar.

Game Maker: Studio

Contract 2 gibi Game Maker: Studio da sürükle-bırak özelliğine sahiptir. Ayrıca C benzeri bir yazılım dili olan Game Maker Language ile kullanıcılara daha fazla şey yapabilme imkanı sunar. Farklı platform ve formatlara aktarım yapmak için herhangi bir kod değişikliği gerektirmez. Ancak ücretsiz versiyonu sadece Windows’a aktarım yapabilme imkanı sunuyor.

Unity

Unity, hem iki boyutlu hem de üç boyutlu oyunlar yapabilme imkanı sunar. Unity’den en iyi şekilde yararlanmak için yazılım dili olarak C#’ı kullanmanız gerekir. Yaygın olarak kullanılması da, Unity hakkında internette birçok eğitim videosu bulabileceğiniz anlamına gelir. Unity, aktarım için en fazla platformu ve formatı destekleyen oyun motorudur. Unity; Windows, Mac, Linux, Android, iOS, WebGL, Facebook ve Oculus Rift ve Steam VR gibi sanal gerçeklik sistemlerini desteklemesinin yanı sıra, PS4, Xbox One, Wii U ve Switch gibi oyun konsollarına da aktarım yapabilir. Ücretsiz versiyonunda herhangi bir motor kısıtlaması yoktur ve yıllık geliriniz 100.000 doların altında olduğu sürece telifsiz olarak kullanabilirsiniz.

Godot Engine

Unity gibi, Godot Engine de hem iki boyutlu hem de üç boyutlu oyun geliştirmeye imkan sunar. Aynı zamanda sürekle-bırak sistemine sahiptir. Godot Engine’de Pyhton benzeri bir yazılım dili olan GDScript kullanılır. Godot Engine; Windows, Mac, Linux, Android, iOS ve HTML5 platformlarına uygulanabilir. Bu listede yer alan oyun geliştirme yazılımlarının içinde tamamen ücretsiz olan tek yazılım Godot Engine’dir. İstediğiniz gibi kullanabilir ve oyunlarınızı herhangi bir kısıtlama olmadan satabilirsiniz.

Unreal Engine 4

Bu listedeki oyun geliştirme yazılımlarının içinde en profesyonel olanı Unreal Engine 4’tür. Kullanıcılara mümkün olduğu kadar hızlı, geliştirme yapma ve yineleme imkanı sunma prensipleri üzerine kurulmuştur. Bu yüzden kullanıcılara hata ayıklama, anlık oyun ön izlemeleri ve yapay zeka, sinematik araçlar ve işlem sonrası efektler gibi sistemler sağlanır. Unreal Engine 4’ün diğer oyun motorlarından farklı olarak sağladığı eşsiz bir şablon sistemi vardır. Bu şablon sistemi herhangi bir kod yazmadan oyun mantığı oluşturmanıza imkan tanır. Unreal Engine 4’ün Youtube kanalında 800’ün üzerinde eğitim videosu vardır ve bu videoların çoğu 20 ile 60 dakika arasındadır. Windows, Mac, Linux, Android, iOS, HTML5, PS4 ve Xbox One; Unreal Engine 4’ün uygulanabildiği platformlar arasında yer alır. Tüm oyun motorunu ücretsiz olarak kullanabilmekle birlikte, üç aylık bir sürede 3.000 dolardan fazla gelir sağladığınız takdirde, 3.000 doların üzerindeki brüt gelirinizin %5’ini telif hakkı ücreti olarak ödemeniz gerekmektedir.