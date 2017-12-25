Huawei'nin Rekor Kıran Satışlarında 7X Öne Çıkıyor

Huawei'ye ait Honor markasının satışları, 40 milyona ulaştı. Seri içerisinde dikkati çeken 7X, piyasaya sürüldüğü pazarlarda satış rekorları kırdı.

Huawei Honor markası 4. Yıldönümünü kutlarken Cuma günü yaptığı açıklamada Honor X serisinin dünya çapında satış rakamının 40 milyona ulaştığını duyurdu. Bu seri Honor 4X, Honor 6X ve Honor 7X bulunuyor. Honor 7X’in Hindistan’da çok sayıda alıcı talebi bulduğu söyleniyor. Huawei’nin bu yeni modeli Aralık ayında çıkmıştı piyasaya.

Honor 7X satışlarının, Honor 6X’e oranla ilk iki haftada dünya çapındaki satışın iki katına ulaştığını söylüyor firma. Yeni modelin aynı zamanda dünya çapında olumlu kullanıcı geri bildirimi ve satış oranları aldığı bildiriliyor. Çinli marka Honor 7X’i ilk olarak Ekim ayında, kendi ülkesinde piyasaya sürmüş, ‘Bekarlar Günü’ olarak ilan edilen 11 Kasım tarihinde ilk iki saat içerisinde Tmall.com’da 300.000 adet satmıştı.

Honor 7X benzer bir başarıyı dünya piyasalarında da göstermişti. Rusya’da 6X’in 3 katı oranında satış gerçekleştiren marka, Amerika’da ise 5 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında, piyasaya sürülmesinin ilk 10 gününde 6X satışlarına oranla %250 daha fazla başarı yakalamıştı.

Çift SIM kart desteği olan Honor 7X, Android 7.0 Nougat tabanlı EMUI 5.1 üzerinde çalışıyor. 5.93 inç full HD + IPS ekrana sahip olan cihaz, HiSilicon Kirin 659 octa-core SoC, 4 adet 2.36 GHz Cortex-A53 core ve 4 adet 1.7GHz A-53 core olmak üzere 8 adet core’a sahip bir işlemciden güç kazanıyor. Cihazda 4GB RAM bulunuyor. Aynı zamanda arka yüzünde çift kamera düzeneği bulunan cihazın ana kamerası 16 megapiksel iken, derinlik algısı yapan kamerası ise 2 megapiksel çözünürlüğünde. Buna mukabil ön yüzde 8 inç’lik bir adet kamera bulunuyor. Hibrid dual-SIM konfigürasyonu içerisinde yer alan microSD kart, 256 GB’a kadar hafıza desteği sunuyor.

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.1, GPS/ A-GPS, 3.5 mm kulaklık girişi, micro-USB girişi ve 3.350 mAh batarya, cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Cihaz ana akım piyasaların haricinde Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Malezya’da da satışa sunuluyor.