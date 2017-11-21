Kendi Servetini Kendi Yaratan Dünyanın En Genç Milyarderi

2011 yılında internet ödeme sistemi Stripe’ı kuran 27 yaşındaki İrlandalı girişimci John Collison, dünyanın servetini kendi yaratan en genç milyarderi oldu.

Stripe’ın dünya genelinde 100 binden fazla müşterisi var ve şirketin geçtiğimiz yıl itibarıyla değeri tam 9,2 milyar dolar.

John Collison ve Snapchat’in sahiplerinden olan ağabeyi Patrick Collison’ın kişisel servetleri 1 miyar 300 milyon dolar. En genç milyarderler sıralamasında Collison’ı, Snapchat’in diğer ana ortağı (ve aralarındaki en popüler olanı) Evan Spiegel takip ediyor.

Kendisine etrafından sürekli ‘ne kadar paran var?’ sorusunun geldiğini söyleyen John Collison, bu soruya ‘Herkes bana bu soruyor ve cevap vermemi bekliyorlar. Ama benim buna verebilecek bir cevabım yok’ diyor. Zengin olduktan hayatının nasıl değiştiğine yönelik sorulara insanların ‘yat yarışları’ ya da ‘Faberge yumurtaları koleksiyonu’ gibi cevaplar almayı umduklarını belirten Collison, ‘Halbuki ben boş zamanlarımda sadece koşuyorum. Bunu yapmayı çok seviyorum, ayrıca çok da basit bir hobi’ diyor.

Soldaki esas oğlan John Collison, yanındaki de ağabeyi Patrick Collison

Collison kardeşler, İrlanda’nın güneyinde 4 bin nüfuslu Tipperary isimli bir kasabada büyümüşler. Çocukluklarından beri bilgisayar programcılığına merak duyan kardeşler, üniversiteyi ABD’de okumayı hedeflemişler. Kardeşlerden Patrick Collison, 2007’de dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olarak kabul edilen MIT’nin matematik bölümüne kabul edilmiş. Kardeşi John Collison ise Harvard’a girmiş.

İki kardeş, önce küçük çaplı şirketlerin eBay’e daha kolay ticaret yapabilmelerine olanak tanıyan Auctomatic isimli yazılımı 2008 yılında 5 milyon dolara satmışlar. Bunun ardından John Collison’ın Harvard’a başlamasının ardından kardeşler, Stripe’a odaklanmışlar. İki kardeş, Mark Zuckerberg ve benzeri örneklerde olduğu gibi üniversite eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmışlar.

Şirket, birçok rakibi olmasına rağmen kısa sürede büyüdü ve Elon Musk ve PayPay’ın kurucusu Peter Thiel gibi isimlerden hem destek hem de para yardımı aldı.