Kendi Üç Ekranlı Dizüstü Bilgisayarınızı Nasıl Yaparsınız?

Eğer Razer'ın üç ekranlı dizüstü bilgisayarı çok hoşunuza gittiyse fakat fiyatı sizi korkutuyorsa, kendinize özel bir laptop tasarlamanız mümkün.

Hatırlayacak olursanız, birbirinden şahane ürünlerin tanıtıldığı CES 2017'ye Razer'ın üç ekranlı prototip dizüstü bilgisayarı Project Valarie'nin başına gelenler damga vurmuştu.

Büyük ilgi gören dizüstü bilgisayarın prototiplerinden ikisi çalınmış, daha sonrasında çalışan bilgisayarlar Çin'de satışa sunulmuştu.

Şimdi cihazın başına gelenleri bir kenara bırakırsak; tartışmasız şekilde muazzam bir cihaz olduğunu söylemeliyiz. Fakat, her ne kadar fiyatı konusunda bir bilgi mevcut olmasa da böylesi bir şeyin pek ucuz olması beklenemez. İşte burada devreye DIY yani 'Do It Yourself (Kendi Kendine Yap)' ustaları devreye giriyor.

Popüler YouTuberlarda JerryRigEverything, Project Valarie'den esinlenerek kendi üç ekranlı dizüstü bilgisayarını tasarlamış. Valarie'e göre biraz daha hantal duran ve ekran bağlantıları USB'ler sayesinde yapılan bilgisayar, yine de son derece göz alıcı durmakta.