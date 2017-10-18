Kendi Ülkenizi Yöneteceğiniz Oyun: eDominations

Politika, siyaset ve her türlü ülke sorunundan hoşlanıyorsanız bu oyunla kendi gücünüzü tüm dünyaya duyuracaksınız.

Babanızla birlikte dünya sorunlarını tartışmayı seviyor musunuz? Lider siz olsaydınız her şey çok farklı olur muydu? Eğer böyle düşünüyorsanız, bugün sizlere konusu bununla alakalı muhteşem bir oyun tanıtmak istiyorum. Strateji, diplomasi ve gazetecilik modülleri bulunan ve oyuncuların kararlarıyla lider vasıfı gösterebileceği eDominations, oyuncularına seçecekleri 78 farklı ülkeden biriyle ilerleme imkanı sunuyor.

Her seviyede yapılacak görevlerle son derece zevkli anlar yaşayacağınız oyunda, dünya haritası üzerinden görebileceğiniz topraklarınızı kontrol edecek ve isteğinize göre bu toprakları kullanabileceksiniz. Üretim bonusları almak için savaşlar planlayabilir veya başka ülkeleri satarak ittifaklar kurabilirsiniz.

Oyunun ve günümüz dünyasının en önemli unsuru olan ekonomiyi kontrol ederek kilit noktalarda anlaşmalar düzenleyebilirsiniz. Gazeteyi ve diğer yayınları elinize alarak ideolojinizi ülkenize veya tüm dünyaya duyurabilirsiniz. Ülkenin başkanı, bakanı, milletvekili, parti başkanı ve askeri birlik komutanı gibi görevleri alarak, gücünüzü dünyaya diplomatik olarak kabul ettirebilirsiniz. Örneğin çok fazla ülkeyle komşu olan ülkemizi diplomatik olarak kontrol edebilir ve vereceğiniz kararlarla kendi Türkiye’nizi yaratabilirsiniz.

26.800 Oyuncu Başladı Bile

Browser tabanlı oynanan eDominations, 5 ay gibi kısa sürede sağlam ve devamlı bir oyuncu kitlesine ulaştı. Ülkemizde de yeni yeni tanınmaya başlayan oyunda şimdiden yerinizi alabilir ve kendi ülkenizi şekillendirebilirsiniz.

eDominations’a Hemen Kaydolun

Oyun ilginizi çektiyse buraya tıklayarak hemen kaydolabilirsiniz. Binlerce oyuncuyla birlikte oynayacağınız oyunda kuracağınız ittifaklar ve savaşlara göre dostlar veya düşmanlar edinebilirsiniz.