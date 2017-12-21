Kendimizi İnternetten Tamamen Silmek Mümkün mü?

Günümüzde internette daha fazla varlık göstermek için çabalansa da, internette unutulmak isteyenler ne yapmalı?

Canınız sıkıldığında veya tepenizin attığı bir anda Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal mecralardaki hesaplarınızı kapatarak kendinizi sanal dünyadan uzak tutabilirsiniz. Ancak bunları kapatmak varlığınızı internetten silmeye yetmez. Çünkü yüklenen, paylaşılan her şey bir yerlerde kopyalanıyor ve arşivleniyor. Peki, gerçekten dünyadaki tüm varlığınızı internetten silmek isterseniz, bunun bir yolu olabilir mi?

Avrupa Birliği’nde kabul edilen “unutulma hakkı”, size internetteki tüm bilgileriniz silme şansı veriyor. Avrupa Adalet Divanı tarafından verilen karar da, talep eden kişilere ait tüm içeriklerin Google ile diğer arama motorlarından kaldırılması hükmü verildi.

Kişisel gizlilik için kabul edilen bu hak, bazı insanlar için aynı zamanda yeni bir hayat anlamına geliyor. Zira insanlar, unutmak veya unutturmak istedikleri kötü şeyler yaşamış olabiliyorlar.

Kararın verilmesinin sebebi ne?

Mario Costeja Gonzalez adında bir İspanyol, 1998 yılında çeşitli mali güçlüklerle karşılaşarak sorunlarını gidermek için sahibi olduğu bir mülkü açık artırmaya çıkardı. Bu bir gazete tarafından haber olarak yayımlandı, internete aktarıldı ve Google tarafından indekslendi. Gonzalez kendi adını Google’da arattığında veya bir başkası onu araştırdığında 16 yıl önceki mali sorunlarının sürekli olarak karşısına çıkmasından rahatsız oldu. Bu nedenle mahkemeye başvurarak bu hoş olmayan anıya ait 36 kelimelik metnin Google arama sonuçlarından çıkarılmasını, böylece itibarını zedelemesinin önlenmesini istedi. Lüksemburg merkezli Avrupa Adalet Divanı, kendisini haklı buldu ve “haberi yayımlayan gazete, toplum yararına bir iş yapmış olsa da” Google’ın bu bilgiyi sürekli olarak yayımlayarak Gonzalez’in gizlilik hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Bu karardan sonra Google, Mario Costeja Gonzalez’in emlak satışıyla ilişkili tüm arama sonuçlarını sildi. Hatta bu olaydan sonra Avrupa’da pek çok insan, türlü sebeplerden internetteki varlığını silmeyi talep etti. Google, bu başvuruları almak için özel bir sayfa açtı. Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkede geçerli olan unutulma hakkının, henüz ülkemizde de bir karşılığı ne yazık ki yok. İş başa düştü dediğiniz noktada neler yapabilirsiniz bunlara bakalım öyleyse. Google istemediğiniz sonuçları kaldırmıyorsa, belki de siz bu konuda bir şeyler yapmalısınız.

Barışçıl Adım

Yapmanız gereken ilk adım, kaldırılmasını istediğiniz içeriği yayımlayan siteyle iletişime geçerek, yumuşak ve iletişime açık bir dille o içeriğin kaldırılmasını rica etmek olmalı. Sonuçta Google, o içeriği arama sonuçlarından kaldırsa bile hoşunuza gitmeyen içerik söz konusu sitelerde yayında olmaya devam edecek. Google kendi yönetiminde olmayan hiçbir içeriği kaldıramaz. Sadece arama sonuçlarından kaldırabilir. Bu yüzden, söz konusu sitelerde yer alan “Bize ulaşın” sayfasından doğru bir dille iletişime geçmekte ve sizi rahatsız eden içeriğini kaldırılmasını rica etmekte fayda var.

Hakkınızda çıkan olumsuz arama sonuçlarını sildiremiyorsanız, öyleyse gerilere düşürtün. Böylelikle çok daha az insan bu sayfalarla karşılaşacaktır. Sosyal medya hesaplarınızı oluşturup bunları güçlendirmek, farklı platformlarda kendi adınıza blog sayfaları açmak belli başlı tedbirler arasında sayılabilir.

Başvurduğunuz site sahibi istemediğiniz içeriği kaldırdığı halde Google arama sonuçlarında içeriği hâlâ görüyorsanız “Eski veya silinen bilgileri Google’dan kaldırma” sayfasına gidin, durumunuza uygun olan seçeneği seçin, “Eski içeriği kaldırma” bağlantısına tıklayın sayfanın adresini girerek kaldırılmasını talep edin.

Nasıl haberdar olursunuz

Hakkınızda yayımlanan içeriklerden, Google’a ulaştıktan hemen sonra haberdar olmanız mümkün. Google Alerts servisini kullanarak adınız, şirketinizin adı veya belirlediğiniz anahtar sözcükler Google’da belirdiğinde, size e-posta gönderilmesini sağlayabilirsiniz.