İki Ay’ı Olan Dev Bir Asteroid Dünya’nın Yanından Geçti!

Evimiz Dünya’nın, uzayın derinliklerinden gelen ziyaretçileri var. Üstelik yaklaşık son 100 yıldır böylesine büyük bir dostun ziyareti görülmemişti.

Florence adı verilen bir asteroid, geçen hafta Dünya'nın yanından uçtu. 7 milyon kilometrelik bir mesafeden geçişini tamamlayan cisim, son 100 yıldır söz konusu yakınlıktan geçen en büyük asteroitlerden. Ayrıca NASA gök cisminin gezegenimize en yakın konumda bulunduğu 1 Eylül’de radar görüntüleri kaydetti. Yeni yayınlanan fotoğraflarda Florence’in kendi uydusuna sahip olduğunu görüyoruz. Başka bir deyişle, uzay boşluğunda kendinden ufak cisimleri çekecek kadar büyük ve ağır bir cisim olduğu anlaşılıyor.

Ortada Florence ve yanlarda iki uydusu:

NASA'nın araştırma merkezlerinden birini yöneten astronom Paul-Chodas, "Bilinen birçok asteroit Florence’ye kıyasla Dünya'ya daha yakınken, ondan çok çok daha küçüktürler. Bu, NASA'nın asteroitleri takip etmeyi amaçladığı programı başlattığından beri geçen en büyük asteroit” açıklamasında bulundu.

Florence 4.4 kilometrelik bir boya sahip, çevresinde dolaşan irili ufaklı uyduların boyları ise 100 ila 300 metre arasında değişiyor. Uydular cisim etrafındaki turlarını 22-27 saat arasında tamamlıyorlar. Uzayın geneline bakacak olursak, kendi uydularına sahip asteroitlere şaşırmamamız gerekiyor. Diğer yandan Florence gibi iki uydusu bulunan 3’lü asteroit sistemlerine de oldukça az rastlanıyor. NASA’nın verdiği diğer bilgilere göre söz konusu asteroitin dağınık yerine daha kaba hatlara sahip küresel bir şekli var. Ancak ekvator bölgesinde muhtemelen yok edici bir çarpışmanın bıraktığı dev krater izi bulunuyor. Uzay ajansı, asteroiti gözlemlemenin mümkün olduğu en uzak mesafeye kadar takip edecek.

Florence, hesaplamalara göre daha önce 1890 yılında yakınımızdan geçmiş, bir sonraki geçişini ise 2500 yılında yapacak.