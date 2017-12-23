Kendine Benzeyen Robot Yapıp, Dersi Ona Anlattırdı

Japon bilim adamı Hiroshi Ishiguro, üniversitede verdiği derslerini tasarladığı robota anlattırdı.

Dünyanın en ünlü robot tasarımcılarından biri olan Japon bilim adamı Hiroshi Ishiguro, robot çalışmalarını geliştirerek kendine benzeyen bir robot tasarladı. Tasarladığı robotu ileri düzeye taşıyan Ishiguro üniversitede girdiği dersleri bile ona anlattırıyor.

Kendisine tıpa tıp benzeyen Geminoid isimli robot, elektrikli motor yerine hava basınçlı uygulayıcılar sayesinde vücudunun tamamını insan gibi hareket ettirip yüz ifadesi yapabiliyor.

Profesör Ishiguro'nun tek eseri bu değil daha önce de kadın görünümlü Erica adlı bir robot yapmıştı.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, sanayileşmiş ülkelerde 20 yıl içinde mesleklerin yarısının robotlar tarafından yapılacağına dikkat çekiyor. Açıkçası gelişen teknolojiyle insanoğlunun gelecekte ne iş yapacağı şimdiden merak konusu, bu konuda sizin düşünceleriniz neler bizimle paylaşır mısınız?