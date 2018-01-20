Calm Harm adı verilen uygulama 2016 yılında çıkmış, bir çok kullanıcının beğenisini kazanmıştı. Kendisine zarar verme eğilimlerine sahip psikolojik rahatsızlıkları bulunan kişilerin histerilerini yatıştırmayı amaçlayan uygulama, şimdi de Tumblr'da bir çok kullanıcının beğenisini kazandı.

‘icantaffordadiary’ kullanıcı adını taşıyan Tumblr kullanıcısı zor zamanlar geçiriyor. Oregon’da yaşayan genç çocuk ilk okul yıllarına uzanan depresyon, kendine zarar verme ve intihar eğilimleri geçmişine sahip. The Verge adlı teknoloji sitesine DM’den yazan Tumblr kullanıcısı “Şu sıralar oldukça zor zamanlar geçiriyorum ve yine kendime zarar vermeye başladım” diyor. Fakat pek beklenmedik bir yerde kendilerini rahatlatma fırsatını yakalıyor bu tip takıntıları bulunan insanlar: Calm Harm adı verilen uygulama, kullanıcıların nöbetlerini atlatmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

2016 yılında çıkan uygulama, 2017 yılında yeniden adlandırılmıştı. Google Play ve App Store’daki kullanıcı görüşleri bölümünde kendi başarı hikayelerini paylaşan ya da programın yapımcılarına teşekkür eden çok sayıda insan var. Fakat uygulama şimdi Tumblr kullanıcıları arasında bir popülarite yakaladı. “Kendinize zarar verme nöbetine karşı koymanıza yardımcı olacak ‘Calm Harm’ adı verilen bir uygulamanın varlığından haberdar etmek istedim sizi çocuklar” diyor bir kullanıcı. “Lütfen bu mesajı görüyorsanız, başkalarına da yayın” diyor ollzlollz adlı diğer bir kullanıcı. “Calm Harm adı verilen bu ücretsiz uygulama tam anlamıyla hayatımı kurtardı.” Ollzlollz uygulamayı bir arkadaşının gönderdiği mesajda keşfettiğini söylüyor.

Calm Harm, oyalama teknikleri şeklinde tespit edilen birkaç basit çözüm sunuyor. Örneğin ‘Breathe (Nefes Al)’ kategorisi bir dakika boyunca nefes alıp vermenizi, ihtiyaç halinde ne kadar yapılabilirse bu işlemin o kadar sürdürülmesini tavsiye ediyor. “Distract” kategorisinde 100’den her defasında yedi sayı geriye saymak ya da alfabenin her harfi ile başlayan isimler bulmak gibi görevler arasında seçim yapmanız isteniyor. Uygulamanın açıklamasında şöyle deniyor: “Kendine zarar verme nöbeti bir dalga gibidir. En çok da, yapmak istediğiniz zaman etki gösterir.”

Bu tip nöbetlere karşı tıpkı dalga üzerinde sörf yapmak gibi mücadele vermeye özendiriyor uygulama: Dalganın üzerine çıktığınızda, histeri sönüp gidecektir.